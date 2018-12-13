Loading...

Ordine in garage: ecco come arredarlo e metterlo a posto

di Redazione

13/12/2018

In molti hanno un garage ma spesso non sanno né come tenerlo in ordine né che tipo di arredamento mettere al suo interno per un’organizzazione ottimale degli spazi. Un po' perché è il “buco” in cui si ripone l’auto, un po' perché a volte si trasforma nel ripostiglio per cianfrusaglie, ma nessuno dà mai importanza al valore del garage. Anche qui, come nel resto della casa, è di fondamentale importanza organizzare lo spazio a disposizione in maniera pratica e funzionale, così che ogni cosa possa andare al punto giusto. Basta quindi usarlo come deposito per roba inutile, basta considerarlo come un parcheggio indegno di rispetto. Se ottimizzato, il garage può dare la giusta importanza a quelle cose e a quegli oggetti che accantoniamo lì in un angolo. Hai visto in vendita mtb online e vuoi acquistarne una? No problem, nei garage esce anche lo spazio per la bici, basta sapersi organizzare.

Cosa fare come prima cosa per tenere in ordine il garage

Il garage spesso accoglie, oltre ad auto, moto, e biciclette, anche attrezzi da giardino, accessori sportivi, fino a creare accozzaglie di cose e a vivere nel caos totale. La prima cosa da fare dunque per riordinare completamente lo spazio è revisionare tutte le buste e gli scatoloni accumulati nel corso degli anni. In questo modo potremo farci un’idea di quello che è lo spazio a disposizione, regolandoci anche su come riorganizzare l’ambiente e come arredarlo Non a caso in commercio si trovano una miriade di soluzioni salva spazio, attraverso cui far fronte alle proprie esigenze, per risolvere i problemi legati a questo ambiente. In materia di arredamento, via libera all’acquisto di scaffalature a vista, ganci da soffitto e carrelli portautensili, solo per citare alcune di queste alternative.

Quanto è importante l’illuminazione in un garage

A prescindere l’area deposito, il garage viene spesso utilizzato come laboratorio per lavori e piccole riparazioni, il che porta all’esigenza di avere quanta più luce possibile. È per questo motivo che l’illuminazione ha la sua importanza in quest’ambiente, dal momento che tra le altre cose, rende più agevole il lavoro  e la ricerca degli oggetti. Affinché le luci siano al posto giusto e a livello giusto, si possono montare due o più plafoniere con lampada a neon. Questa è una soluzione molto conveniente perché si rende una buona intensità luminosa e permette di risparmiare a livello energetico praticamente di parecchio sulla bolletta.

Armadi e scaffali: idea salva spazio nel garage

Un garage, per essere organizzato a 360 gradi deve avere al sul interno degli scaffali su cui appoggiare in modo ordinato quanti più oggetti si può. Meglio optare per gli scaffali componibili, che non solo sono economici, ma si adattano facilmente all’ambiente. A seconda di quanto è grande lo spazio si possono scegliere scaffali sospesi o a parete, che permettono di liberare e recuperare lo spazio a terra. Andranno bene anche i classici scaffali a pavimento purché ci sia spazio a sufficienza. Per quanto riguarda gli oggetti da conservare, meglio riporli in scatole trasparenti, o in qualsiasi altro contenitori, purché vicino ci siano le etichette con scritto il contenuto degli stessi. Questo renderà più agevole la ricerca di qualcosa.
