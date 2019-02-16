Solai: edilizia in legno di castagno
di Redazione
In molte abitazioni è ancora presente il solaio calpestabile, questo spazio può essere riadattato per svariati utilizzi, spesso però intervenire con una ristrutturazione in muratura non è possibile. In questi casi la soluzione migliore è realizzare i lavori scegliendo un legno particolare, che ben si adatti al tipo di intervento citato, ad esempio con il legno di castagno che è particolarmente famoso per i pregi che gli vengono attribuiti.
Edilizia in legnoQuesto legno è particolarmente resiste a lungo nel tempo, e a danneggiamenti di vario genere, non è soggetto a usura, e garantisce una durata nel tempo davvero eccellente; generalmente il legno di castagno viene utilizzato per realizzare mobili e arredi per ambienti di diverso tipo, sia privati che pubblici; ma non di rado viene usato anche nell'ambito dell'edilizia. Come già detto il legno di castagno selvatico è un tipo di albero che nasce in maniera spontanea, ed è utile non solo come legna da ardere, ma anche nell'arredamento e nella realizzazione di soppalchi e solai, oltre che botti e pali per vigneti e per l'agricoltura in genere; proprio perché ha una forte resistenza anche alle intemperie.
Il tannino del castagnoUnico dettaglio negativo è che all'interno di questo legno si trova un particolare tannino che è un colorante acido molto forte, presente soprattutto nel legno fresco, questo tannino diminuisce però nel legno stagionato, ovvero con l'essiccazione data da l tempo; questa sostanza, quando entra in contatto con l'acqua piovana o l'umidità, ha una reazione di trasferimento, ovvero tinge il legno di un marrone scuro ,che spesso può lasciare i pigmenti sulle superfici vicine come il marmo, la ceramica, i tessuti. Questo è l'unica problematica dei mobili realizzati con il legno di castagno, usato anche per realizzare anche infissi e suppellettili di stile rustico, palafitte, balaustre, arredamenti per giardini, gazebo e pergolati oltre a una ebanisteria di oggetti intagliati di raro pregio e di piccole dimensioni; ma tornando al discorso della struttura, il legno di castagno è molto utilizzato per la costruzione di solai, di capriate di tetti, di coperture, e anche di portici soppalchi e prefabbricati di legno.
Solai e legno di castagnoNel comparto mobili in stile classico realizzati in materiali moderni come acciaio o plastica il legno di castagno è un valido supporto in aggiunta, per l'arredo casa trova largo utilizzo nella realizzazione delle cucine, proprio per le caratteristiche di resistenza, mixato con altri materiali alternativi; qualunque tipo di mobile realizzato in legno di castagno unisce il gusto estetico alla tradizione, e anche la modernità; è un legno intramontabile lavorato a "legno massello". A volte unito come già spiegato ad acciaio, è anche un legno facile da pulire e da tenere in buona conservazione; è sufficiente un morbido panno di cotone e un prodotto per la casa adatto al legno; altri prodotti che si possono utilizzare per la manutenzione e la bellezza di questo legno è l'olio paglierino che nutre il legno e lo protegge. Se avete in casa mobili di legno di castagno oppure scale, solai, soppalchi o altro, è utile tenere sempre una scorta di stucco per le crepe e i fori, causati da chiodi oppure dai tarli.
Must have della falegnameriaNell'ambito dell'arredamento il castagno è un must have della falegnameria e del fai da te. L'utensile principale per lavorare questo legno è la fresatrice; è un legno che presenta una resistenza particolare, è molto tenace, e molto elastico, oltre che poroso; questo lo rende anche malleabile nonostante la durezza e la resistenza.
Lunga durataQueste caratteristiche gli permettono di durare a lungo nel tempo in ottimo stato. Infatti viene utilizzato moltissimo per le porte le finestre degli infissi che sono le parti di una casa più esposta all'umidità e alle intemperie il legno di castagno è considerato un materiale pregiato; ma molto duro, per la sua lavorazione sono necessari utensili certificati e molto robusti, per riuscire a portare a termine una lavorazione anche nell'ambito del fai da te, senza imprevisti e con una resa eccellente.
Redazione