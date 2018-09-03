Color Tortora, colore neutro per eccellenza

Color tortora, Grande versatilità di stili e tonalità

L'utilizzo del color tortora in soggiorno

L'utilizzo del tortora in camera da letto

Color tortora per imbiancare le pareti

Bianco e grigio sono alcuni tra i più celebri e utilizzati, ma negli ultimi anni è diventato di tendenza un altro colore neutro: il. Questo tipo di tonalità cromatica prende il nome dal colore del piumaggio dell'omonimo uccello, ed è diventato - grazie alle sue numerose tonalità - un colore sempre più utilizzato negli arredamenti di camere da letto e living. Non soltanto grande versatilità, ma anche la possibilità di utilizzare questo colore in interni molto luminosi (dato che la luce esalta perfettamente il calore di questa tonalità) e il senso di armonia e pace derivante dall'utilizzo del colore stesso. Tutti questi motivi ne fannoL'è sicuramente un utilizzo che non si limita a poche e semplici colorazioni. Il colore, chiamato in questo modo grazie al piumaggio dell'omonimo uccello,dello stesso. In questo modo, le possibilità di utilizzo non si limitano soltanto a certi tipi di stili o di arredamento, ma ad una vasta gamma di scelte.; stili standard o anche scelte più azzardate, addirittura un avvicinamento all'etnico. Tutto è possibile grazie all'utilizzo del color tortora, che non conosce certamente limiti nel suo utilizzo. Altro punto fondamentale è l'utilizzo dello stesso sia negli arredamenti che. Allo stesso tempo, però, è bene tenere a mente un fattore fondamentale:, nonostante le diverse colorazioni del tortora stesso e la capacità di dar calore al colore stesso grazie alla luce.Uno degli. Il soggiorno è una stanza fondamentale della casa, sia dal punto di vista estetico sia per quanto riguarda la comodità relativa a utilizzo e quant'altro. In tantissime realtà esso funge da semplice stanza classica, in cui si fa sfoggio estetico di tutto ciò che si possiede. In altre, invece, il soggiorno è parte integrante dell'abitazione (la più vissuta, per certi versi). In ogni caso, realizzare arredamenti o semplicemente imbiancare le pareti del soggiorno con ilè consigliato: essendo un colore neutro, esso può abbinarsi a tonalità distinte, anche se di solito si prediligono colori affini come il marrone, il bianco o il panna. Questo perchè la maggior parte delle volte si tende a realizzare un soggiorno in cui ci sia un perfetto bilanciamento dei colori, tali da creare una sensazione di armonia e tranquillità. I colori non sono mai stancanti, le possibilità di associazione numerosissime.Un'altra stanza in cui è possibile utilizzare il tortora tenendo conto della sua grande versatilità è sicuramente la camera da letto. Sia adulti che ragazzi possono giovare dell'utilizzo del colore, abbinabile a tonalità distinte. A differenza del soggiorno, in cui si può associare lo stesso anche arredamenti in metallo di colori chiari, la gamma di scelte in camera da letto è meno ampia, ma comunque corposa. Lo si può associare al lilla, se si vuol dare alla stanza un senso di maggiore armonia, o a colori come il bianco o il grigio puro. E - a proposito di grigio - può essere utilizzato anche il grigio tortora, certamente meno freddo rispetto alle altre tonalità del colore.Al di là degli arredamenti, il color tortora risulta essere perfetto per imbiancare le pareti. Mai da solo, sia chiaro: esso va sempre abbinato a un altro colore neutro o una tonalità differente che possa far risaltare le sue caratteristiche; lilla, arancione, bianco o marrone sono colori perfetti da abbinare al tortora, per uniformare gli ambienti e creare degli interni invidiabili.