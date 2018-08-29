Come utilizzare il tetto della casa
di Redazione
29/08/2018
Nella maggior parte delle abitazioni il tetto è un elemento di altissima importanza ma limitato ad un ruolo passivo, dedicato unicamente a fornire riparo alla casa contro gli eventi atmosferici, pioggia, grandine, neve, vento e umidità. E' fondamentale, quindi, che il tetto sia sano, robusto e correttamente manutenuto ad evitare che crepe o rotture nelle tegole consentano l'infiltrazione di acqua soprattutto quando la pioggia è parecchio forte. In questi casi le infiltrazioni d'acqua possono facilmente andare a bagnare le pareti che diventano meno sane, dando luogo anche allo sviluppo di muffe che sono dannose per la salute di chi ci abita. Nonostante la sua notevole funzione, il tetto resta sempre un elemento difensivo passivo, una protezione e basta. Una così considerevole superficie, tuttavia, può essere sfruttata per dare al tetto anche una funzione attiva che ti consente di risparmiare parecchio denaro e fare una scelta ecologista, a favore dell'ambiente, positivamente per il futuro tuo e dei tuoi figli. Tutti abbiamo il dovere assoluto di consegnare a chi viene dopo di noi, ai figli, ai nipoti, un mondo migliore di come ci è stato lasciato, possibilmente dal punto di vista sociale, certamente da quello ambientale.
La produzione di energiaUtilizzare la superficie del tetto per produrre energia è una scelta intelligente: non devi compiere opere murarie, non devi costruire nulla di nuovo ma solo sfruttare l'esistente; installare su tetto della tua casa un impianto fotovoltaico ti permette quantomeno di utilizzare meno energia dalla rete elettrica, quindi con un notevole risparmio sulla bolletta elettrica ma se poi installi pannelli fotovoltaici sovradimensionati rispetto alle tue esigenze, hai la possibilità di cedere energia alla rete elettrica nazionale, di fatto diventando un produttore di energia, che ti viene remunerata sulla base della quantità di energia ceduta alla rete. I Pannelli, sottoposti alla luce solare, producono in continuazione, quindi anche nel momento in cui il tuo consumo elettrico è minimo, una parte viene ceduta alla rete e tu guadagni. E' vero che gli impianti fotovoltaici hanno ancora costi abbastanza sensibili ma anche grazie agli incentivi e alle agevolazioni fiscali il costo di installazione si ammortizza rapidamente e per tutto il resto è solo risparmio e guadagno. Oltre a questo, con l'utilizzo della luce solare come fonte energetica contribuisci alla salute dell'ambiente e consegnare a chi viene dopo di te un mondo migliore.
La produzione di acqua caldaA differenza dei pannelli fotovoltaico, o pannelli solari termici non producono energia nel senso stretto del termine ma sfruttano il potere termico dei raggi solari per riscaldare l'acqua per i tuoi utilizzi domestici. A seconda del tipo di impianto termico solare puoi avere semplicemente acqua calda per lavare, per la doccia e gli altri usi igienici oppure con impianti un po' più complessi anche l'acqua calda per il riscaldamento degli ambienti. Anche in questo caso considera quanto puoi risparmiare sulla bolletta energetica del Gas in maniera assolutamente ecologica. Gli impianti termici solari possono essere anche parecchio economici se li installi solo per avere l'acqua calda disponibile, parliamo di un paio di migliaia di Euro e possono essere posizionati tranquillamente sul tetto insieme ai pannelli fotovoltaici per realizzare un tetto davvero intelligente, utile, per tagliare nettamente i costi dell'energia: più soldi risparmiati, più denaro per il tuo benessere, per le esigenze dei figli, per una vacanza da sogno, per arredare la casa magari con prodotti consigliati su https://www.lionshome.it/index/ , per quello che vuoi, dando anche il tuo contributo alla ripresa dell'Economia nazionale. Pensa quante cosa puoi fare pensando anche all'ambiente. Se intendi realizzare un impianto di questo genere, rivolgiti ad una ditta seria e qualificata, evita i "praticoni" che rischiano di fare un lavoro poco affidabile.
Color Tortora, colore neutro per eccellenza
Guida alla scelta del deumidificatore
