Investire in Emilia, cinque consigli
di Redazione
25/09/2022
L’Emilia Romagna è, senz’altro, una delle regioni più interessate da persone che traslocano da altre parti d’Italia in cerca di nuove opportunità di vita. Si tratta di un luogo in cui il mercato del mattone è, da sempre, fervente e dinamico. Proprio per questo motivo, diversi investitori vi si immergono senza esitare. Insomma, per qualità della vita l’Emilia Romagna è tra i luoghi migliori d’Italia. Ciò nonostante, specie quando si investe, è fondamentale stare attenti ed essere consapevoli delle mosse da fare. Il mondo dell’immobiliare può rivelarsi insidioso anche nei mercati più floridi. Proprio per questo motivo, in regioni dall’elevato patrimonio storico e culturale come l’Emilia Romagna è bene tirare le somme accuratamente prima di procedere con l’acquisto di una casa da rivendere. Insomma, in Emilia ci sono diverse zone ricche di potenziale: dalle più inflazionate a quelle destinate ad una nicchia peculiare di acquirenti. Tutto, quindi, dipenderà dalle idee e dall’esperienza di chi vende, oltre che, ovviamente, dalla tipologia di immobili su cui si investe di solito e su cui si è interessati sul territorio regionale. Scopriamo, di seguito, alcuni dei luoghi migliori in cui investire nel mercato immobiliare emiliano.
BolognaSi tratta, in vero, del luogo più inflazionato in cui le persone provano a comprare casa a Bologna. Il capoluogo regionale può essere un’ottima fonte di investimento se si trova una combinazione utile per essere affittata. Una posizione geografica vantaggiosa, trovandosi nel cuore della Regione, unita al patrimonio storico inestimabile cittadino e alle svariate opportunità di studio e lavoro offerte ai giovani e non solo, rendono Bologna una delle scelte di punta per chi intende dare una svolta alla propria vita, cominciando da zero. Va detto, infatti, che la città di Bologna ospiti uno dei poli universitari più grandi e prestigiosi di tutto il Paese.
ImolaLa città conta più o meno 47.000 abitanti e si trova al centro dell’Emilia Romagna. Imola dista 40 chilometri da Bologna e 50 da Ravenna. È la dimora del Museo Ferrari, oltre che della sede centrale delle attività di Maranello S.p.A. considerata la fabbrica più importante d’Italia nel settore automobilistico. Il centro storico cittadino è ricco di architettura medievale, rendendosi strabiliante alla vista dei visitatori, oltre che degli amanti dello shopping, vista la mole di negozi, bar e ristoranti presenti. Imola è perfetta per chi investe in case di lusso, ma le zone limitrofe si rivelano ancora migliori, poiché più accessibili e rivendibili tranquillamente.
ParmaParma è una città particolarmente dinamica, tra le più belle e stimolanti d’Italia. Il patrimonio naturalistico e culturale del territorio è meraviglioso, così come è vantaggiosa la sua posizione geografica, essendo vicinissima alle città più importanti del nord Italia. Inoltre, il prezzo della vita e la qualità di quest’ultima si rivelano ottimali. Parma offre davvero la soluzione a qualunque tipo di esigenza, essendo molto ben collegata col trasporto pubblico, presentando infrastrutture efficienti e con una stazione ferroviaria collegata con linee regolari e veloci a tutte le città dello Stivale. Si rivela, inoltre, ottimamente connessa anche grazie ad una buona rete autostradale.
ModenaModena è una città ricca di risorse, in cui cultura e tradizioni si mischiano perfettamente con il lavoro e il tempo libero. Proprio per questo motivo, investire in immobili nella città e nei suoi dintorni può essere particolarmente fruttuoso. A Modena trovano spazio diverse aree verdi, parchi e zone naturali, oltre ad opportunità lavorative interessanti. Sul territorio, si trovano diversi stabili anche di dimensioni considerevoli che varrebbe la pena acquistare. Trovare rustici e casali in vendita a Modena, infatti, è più semplice di quanto si pensi e, questa tipologia di immobili, si rivela spesso un investimento conveniente.
Articolo Precedente
Biancheria da letto: come sceglierla in base alla stagione
Articolo Successivo
La casetta in legno per il giardino: tutti gli usi
Redazione