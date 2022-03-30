Acquistare casa sulla costa Teramana: il trend positivo del mercato
di Redazione
30/03/2022
Il mercato immobiliare a Teramo mostra segnali particolarmente importanti, soprattutto diventa dinamico in particolare sulla costa. In tutti i centri della provincia che si affacciano sul mare abbiamo a disposizione diversi segnali che, secondo gli esperti del settore, sono da interpretare in maniera particolarmente positiva. Chiaramente ci sono differenze che vale la pena sottolineare per riuscire a comprendere di più la situazione specifica in alcune località, come per esempio Giulianova e Roseto degli Abruzzi, fra i principali luoghi scelti dagli acquirenti per acquistare casa sulla costa Teramana. Ma esaminiamo con più dettagli le possibilità che il mercato immobiliare sulla costa della provincia Teramana ci riserva.
La situazione del mercato immobiliare a GiulianovaParticolarmente dinamico è il mercato del mattone a Giulianova. È sempre importante da questo punto di vista rivolgersi a delle costruzioni di design e di qualità, come le nuove realizzazioni Passacqua, azienda che opera anche in questo territorio. A Giulianova la ripresa è iniziata già qualche tempo fa e si riscontra un aumento del 10%, che appare come un dato ormai su cui si può contare in maniera certa. Il 70% degli acquirenti corrisponde a residenti che vorrebbero avere la possibilità di avere una casa più grande da usare come prima abitazione. Il 30% invece è composto da potenziali acquirenti che sono alla ricerca di una seconda casa. Le abitazioni più cercate sono quelle che hanno in media circa 80-90 metri quadri. Anche da questo punto di vista si notano delle differenze rispetto al passato, perché in genere chi vuole una casa nuova si orienta su circa 20 metri quadri in più rispetto alla media che era richiesta qualche anno fa. A Giulianova in particolare grazie a questi acquirenti si è creato un vero e proprio circolo virtuoso. Infatti chi acquista una casa nuova spesso mette in vendita la casa che aveva precedentemente, che la maggior parte delle volte è più piccola. Ci sono clienti che provengono anche da tutto il Centro Nord e che sono maggiormente interessati alla zona costiera.
Il mercato immobiliare nella costa Sud di TeramoNella costa Sud i centri più richiesti sono Roseto, Pineto e Silvi. Anche qui la situazione è piuttosto effervescente. Di recente in particolare ha ripreso a farsi sentire il mercato delle transazioni a Roseto e a Pineto soprattutto. In maniera particolare ci sono molte giovani coppie che si rivolgono all’acquisto della prima casa. Gli esperti in questo territorio delineano un acquirente tipo, che ha circa 30 anni e che si rivolge alla ricerca di abitazioni che siano disponibili anche per la ristrutturazione. Le condizioni sono piuttosto favorevoli, anche perché, come evidenziano molti, soprattutto c’è stata una ripresa dei mutui, anche perché i tassi per i finanziamenti per l’acquisto delle case sono più convenienti. Ad essere molto ricercato è il centro di Roseto. Infatti ci sono molti acquirenti che dalla periferia o dalle frazioni vogliono trasferirsi nel centro cittadino. Chiaramente in centro i prezzi sono più alti, però ci sono le condizioni favorevoli perché si possa delineare una situazione molto dinamica. Si è notato infatti anche a Roseto degli Abruzzi un incremento del giro d’affari legato al mercato immobiliare, un aumento che è pari al 15%. La situazione sta andando bene anche a Pineto, dove il mercato tende a ripartire anche se più lentamente. I prezzi d’altronde in queste cittadine sulla costa Teramana stanno ritornando in linea con le valutazioni reali e non sono molto più alti di quanto si dicesse fossero un tempo. Certo anche qui ci sono stati degli anni di difficoltà e ci si è concentrati soprattutto sulle vendite delle seconde case. Ora invece la situazione è molto diversa.
