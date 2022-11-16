Piastrelle in ceramica in bagno: alla scoperta dei vantaggi che le caratterizzano
di Redazione
16/11/2022
Bagno da arredare da zero: quando ci si trova davanti a questa situazione, sono tanti gli interrogativi che è naturale porsi. Tra questi, rientra la scelta del rivestimento per le pareti e per i pavimenti. Le scelte, come ben si sa, sono tante. Tra queste, rientrano le piastrelle in ceramica. Quali sono i loro vantaggi? Scopriamoli assieme nelle prossime righe di questo articolo.
L’importanza della qualità del materialePrima di parlare dei vantaggi delle piastrelle in ceramica per il bagno, è doveroso ricordare l’importanza, in fase di acquisto, della scelta attenta del fornitore. Solo così, infatti, si ha la certezza di portare a casa prodotti di vera qualità. Aziende famose come Ceramiche Iannoni, realtà da anni specializzata nella vendita di piastrelle in ceramica e di altri rivestimenti di pregio, è un punto di riferimento prezioso per chi è alla ricerca di piastrelle di livello premium. Chiarito questo aspetto, possiamo entrare nel vivo dei pro che contraddistinguono la scelta delle piastrelle in ceramica in un contesto come il bagno.
Resistenza all’usuraMateriale già di suo molto resistente, la ceramica si presta benissimo ai rivestimenti per il bagno. Negli ultimi anni, infatti, sono stati messi a punto dei trattamenti innovativi che hanno reso la sopra citata qualità ancora più evidente.
Perfette per un ambiente umidoI vantaggi delle piastrelle in ceramica per il pavimento e le pareti del bagno non finiscono certo qui! Ricordiamo pure il loro essere perfette per un ambiente umido. Il materiale a cui sono dedicate queste righe, infatti, non teme l’appena citato fenomeno e si mantiene gradevole alla vista a lungo. Lo stesso si può dire per l’acqua.
Ottima resistenza al caloreProseguendo con l’elenco dei motivi per cui vale la pena scegliere la ceramica per le piastrelle del bagno, un doveroso cenno deve essere dedicato alla sua resistenza eccellente al calore. Non dimentichiamo inoltre che abbiamo a che fare con un materiale la cui estetica meravigliosa e versatile - si possono scegliere numerosi colori e fantasie - non viene in alcun modo perturbata dal contatto con oggetti caldi. In poche parole, se si utilizza spesso la piastra per capelli, non bisogna preoccuparsi che, appoggiandola al piano del lavandino rivestito in ceramica, le piastrelle possano rovinarsi.
Resistenza ai raggi UVSono diversi i materiali che, a causa dell’esposizione alla luce, cambiano colore con il tempo. Questo non accade con la ceramica. Ecco perché viene spesso presa in considerazione quando si tratta di rivestire bagni in stile classico o nei casi in cui si punta a non cambiare i dettagli delle pareti e del pavimento per lungo tempo.
Altri aspetti positiviNon c’è che dire: la tecnologia e lo sviluppo di materiali compositi hanno portato alla messa a punto di tantissime soluzioni per rivestire il bagno, ma poche battono la ceramica. Perfetta per chi vuole mantenere a lungo la bellezza di questo importantissimo ambiente della casa, la ceramica è anche il non plus ultra per chi punta a risparmiare tempo. Parliamo infatti di un materiale che tende a macchiarsi pochissimo e che non assorbe sporco e batteri. Come pulirlo? Si può procedere tranquillamente con un mix di acqua e alcol. Vanno benissimo anche i detergenti a base di acqua e candeggina o di acqua e ammoniaca. Per evitare aloni, è il caso di procedere a un risciacquo finale con un panno in microfibra. Proseguendo con l’elenco dei pro della ceramica come soluzione per rivestire il bagno, citiamo il suo essere un materiale perfetto per il riscaldamento a pannelli (cosa che non si può dire, per esempio, del parquet, soluzione originale per la pavimentazione del bagno ma indubbiamente non semplice da gestire). Concludiamo rammentando che, durando a lungo nel tempo, le piastrelle in ceramica sono anche super ecologiche.
