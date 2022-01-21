WC sospeso o a terra: quale soluzione fa per te?
di Redazione
21/01/2022
Il grande dilemma che si presenta ogni volta che dobbiamo scegliere il sanitario per il bagno: meglio sospeso o a terra? La scelta dei sanitari è senza dubbio uno degli aspetti più importanti quando si tratta di progettare un bagno. Se da un lato abbiamo i sanitari sospesi, più moderni e dalle dimensioni più compatte, dall’altro abbiamo i sanitari a terra, decisamente più tradizionali. A guidare la scelta non sono solo i gusti personali ma anche le caratteristiche del sanitario e la sua tecnologia. Come fare a individuare il modello più giusto per te? Vediamo insieme i pro e i contro.
Questione di stile… ma non solo!Il gusto e la praticità devono guidare la nostra scelta. Per prima cosa è essenziale concentrarsi sulla conformazione del bagno, della stanza, per capire se un modello può risultare più pratico e funzionale di un altro. Ad esempio, i sanitari sospesi in genere richiedono meno spazio e si prestano meglio in ambienti di piccole dimensioni. Al contrario invece i sanitari a terra hanno un ingombro maggiore e per questo sono più indicati in ambienti spaziosi. Dopo aver individuato le dimensioni che deve avere il tuo wc, occorre fare un’ulteriore distinzione. Se stai progettando un bagno nuovo, è essenziale scegliere i sanitari con largo anticipo così potrai predisporre gli scarichi in base alle caratteristiche dei modelli scelti. Se si tratta della ristrutturazione di un bagno vecchio, e non hai in previsione interventi murari importanti, la scelta dovrà ricadere su un modello in base agli scarichi già presenti. Solo dopo aver chiarito questi punti potrai concentrarti sulle caratteristiche del wc e sullo stile, individuando la piattaforma giusta per l’acquisto. Ad esempio, i wc di design su Bagnolandia sono realizzati dai migliori brand del settore e assicurano una risposta perfetta per ogni necessità. Può sembrare un aspetto irrilevante, ma selezionare la giusta piattaforma a cui affidare la scelta del sanitario è di grande importanza. Ma veniamo a noi, quali sono i pro e i contro di ciascun modello?
I pro e i contro dei wc a terraI sanitari a terra sono senza dubbio tra i più diffusi, usati soprattutto nelle costruzioni più vecchie o da chi non sa rinunciare al gusto classico. La caratteristica principale di questi sanitari è lo scarico a pavimento. Si tratta di modelli più semplici da installare, in quanto vanno in appoggio sul pavimento, e assicurano una distribuzione del peso più uniforme. Inoltre, sono facili da sostituire e riparare in caso di guasto. Tra i contro principali troviamo:
- l’ingombro, sono più grandi e richiedono più spazio;
- la pulizia, pulire il pavimento attorno e sul retro risulta più difficile e complesso.
I pro e i contro dei wc sospesiNei bagni di nuova costruzione i sanitari sospesi sono molto frequenti, anche perché in genere hanno un design più moderno e minimal. Dal punto di vista estetico hanno un grande impatto, spesso accentuato anche dalla possibilità di avere il sanitario colorato. Oltre alla bellezza e alla capacità di rendere la stanza più ricercata, vengono scelti perché risultano essere più pratici e occupano meno spazio. Senza contare che, rispetto ai sanitari a terra, permettono una migliore pulizia del pavimento e del sanitario stesso. Quali sono i contro?
- la parete sulla quale viene installato il sanitario deve essere spessa almeno 12 cm per poter sostenere i complementi;
- è necessario creare una contromuratura per sostenere i sanitari e garantire il sostegno di grandi pesi.
Con o senza brida?Quando si sceglie un sanitario, oltre alla tipologia di scarico e alle nuove tecnologie che assicurano un minore impatto ambientale, occorre interrogarsi su questo quesito importante: con o senza brida? La brida è un bordo interno al wc che consente all’acqua di scorrere lungo tutte le pareti del water per pulirle dopo il suo utilizzo. La sua funzione è quella di impedire al getto d’acqua di uscire fuori da vaso e garantire una buona pulizia del sanitario. Il contro nei wc con brida è che il bordo rappresenta un ambiente favorevole per i batteri, difficile da pulire adeguatamente. I sanitari senza brida non presentano il bordo e sono caratterizzati da un getto più delicato per impedire la fuoriuscita dell’acqua. Il contro è che spesso il getto è troppo basso e non permette alla carta di scendere correttamente, oppure il getto è troppo alto e finisce per schizzare al di fuori. A livello di pulizia questi modelli sono i migliori perché non presentano alcuna insenatura interna che raccoglie i batteri e sono più pratici da pulire. Come avrai compreso, non esiste un modello perfetto per tutti. Ognuno ha delle esigenze specifiche di spazio, di gusto e di praticità: il sanitario perfetto è quello che riesce a racchiudere tutte le esigenze in un’unica forma!
Articolo Precedente
Comprare casa: come valutare prima di acquistare un immobile
Articolo Successivo
Strutture prefabbricate in cemento: utilizzi e applicazioni
Redazione