Comprare casa: come valutare prima di acquistare un immobile
di Redazione
22/01/2022
Quando si ha la necessità di procedere all’acquisto di una nuova casa non è sufficiente seguire l’istinto. Non bisogna lasciarsi trasportare esclusivamente dalle emozioni e dalle sensazioni quando si sceglie un nuovo edificio in cui andare ad abitare. Le preferenze personali naturalmente sono sempre tra i primi fattori da considerare quando si sceglie una nuova casa, ma ci sono tanti altri fattori che risultano importanti nel momento in cui bisogna prendere una decisione importante come quella che riguarda l’acquisto di una casa. Comprare casa è sicuramente un processo che interessa le emozioni, anche perché rappresenta un obiettivo importante per molti. Ma è sempre essenziale rispondere anche a delle esigenze più oggettive, che riguardano diversi aspetti. Scopriamo cosa bisogna tenere in considerazione quando si deve scegliere una nuova casa.
Le condizioni dell’abitazioneScegliere una nuova abitazione è ormai semplice, grazie anche a servizi online come quello offerto dal portale immobiliare ImmobiliOvunque. Le possibilità a disposizione per scegliere una casa in vendita sono veramente tante e per questo è essenziale sempre valutare con attenzione, chiedendo anche dei consigli precisi agli esperti che si occupano di questo settore. Per prima cosa bisogna valutare le condizioni dell’edificio e in particolare degli impianti. Stiamo parlando dell’impianto elettrico, la cui valutazione deve essere effettuata sempre da un tecnico specializzato, dell’impianto idraulico e in generale dello stato dell’edificio. A questo proposito sarebbe importante controllare la condizione delle porte, delle finestre e dei pavimenti, oltre a quella che riguarda la circolazione dell’aria e la luminosità negli ambienti della casa.
I documenti necessariÈ necessario controllare, sempre con l’aiuto di un esperto, che sia tutto in regola anche per quanto riguarda i documenti necessari per la compravendita di un immobile. Bisognerebbe quindi controllare la certificazione di conformità in relazione agli impianti, tenendo conto delle norme relative che fanno riferimento al D.M. 37/2008 modificato dal Decreto Ministeriale del 19/05/2010. Un altro documento che non può mancare nella fase di compravendita di una casa è l’attestato di prestazione energetica, quello che viene definito con la sigla APE. Con questo documento si attesta la classe energetica all’interno della quale rientra l’edificio. Si tratta di un documento necessario che deve essere inserito obbligatoriamente nell’atto di compravendita. Tra i documenti necessari c’è poi l’atto di provenienza dell’immobile, che identifica come il venditore è venuto in possesso dell’abitazione. Quindi si può trattare di un rogito, ma anche di una donazione o di una successione. Potrebbe essere importante avere a disposizione anche una visura catastale e la dichiarazione di conformità catastale. L’analisi della planimetria permetterà di controllare se quest’ultima corrisponde allo stato dell’edificio in quel determinato momento.
Gli altri elementi da tenere in considerazioneAltri elementi da tenere in considerazione prima di procedere all’acquisto di una casa sono quelli relativi al valore dell’edificio. Dovremmo sempre informarci sulle condizioni dell’immobile, anche per comprendere se ad esempio sono in programma, nel caso di un appartamento in condominio, dei lavori di ristrutturazione che verranno realizzati a breve termine. È importante tenere in considerazione gli aspetti che riguardano l’esposizione al sole della struttura (preferire ove possibile l'esposizione a sud), l’eventuale presenza del riscaldamento autonomo, in quale piano dell’edificio si trova l’appartamento e se è presente o meno un ascensore. Infine sarebbe importante analizzare la zona in cui è situata la casa, tenendo conto dei servizi presenti nella zona, delle eventuali aree verdi, delle scuole, dei parcheggi, se si ha a disposizione un’automobile. È poi opportuno controllare se sono presenti nella zona in cui si trova la casa delle farmacie o dei supermercati, per avere tutti i servizi sempre a portata di mano. Tutti questi fattori sono importanti per analizzare con precisione la situazione prima di procedere all’acquisto di un immobile.
