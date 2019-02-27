Home Notte Carta da parati zona notte: le soluzioni scenografiche

Carta da parati zona notte: le soluzioni scenografiche

di Redazione 27/02/2019

La carta da parati è la tendenza evergreen per decorare gli ambienti della propria casa, scegliendo soluzioni decor si rinnova completamente il look della propria abitazione. Carta da parati: evergreen d'arredo La carta da parati sarà di grande effetto se posizionata su una parete libera, e soprattutto nelle zone living e notte; per esempio dietro a un letto, a un divano, o dietro una madia; il mood scenografico si può ottenere rivestendo una sola parete della stanza, ad esempio alle spalle del letto, lasciando le rimanenti pareti solo tinteggiate con colori che abbiano attinenza con il soggetto o con il motivo della carta. Gli effetti di stile La carta da parati dietro il letto allarga l'ambiente, dà profondità e crea un effetto di colore e luce, è inoltre possibile giocare con le tinte, i contrasti e le fantasie per personalizzare al massimo la zona notte. I temi che possono piacere sono: fantasia romantica, fantasia moderna, fantasia geometrica, fantasia artistica, stampa floreale, con pattern, vintage o animalier. Alcuni brand famosi che propongono carta da parati Blumarine propone il floreale; un vero omaggio alla natura con delicati bouquet di fiori e a preziosi ramage, un giardino fiorito sullo sfondo di un ricamo damascato, la bella carta da parati vinilica renderà ogni camera da letto un nido romantico. Da citare anche l'esclusiva carta chiamata Ondula firmata da Insabilelab; l'effetto ondulato rende il muro tridimensionale. Le carte da parati Instabilelab consigliate per le stanze da letto sono quelle viniliche. Le carte originali e attive La carta da parati Playwall ha la superficie in velcro alla quale è possibile attaccare i cuscini, che possono diventare cosi la testiera del letto; un classico intramontabile sempre ottimo con ogni tipo di arredo è la carta da parati effetto mattone a vista un vero evergreen rustico firmato da Leroy Merlin. Una carta da parati bella traspirante e di facile adesione, adatta in ogni tipo di locale. Per un genere totalmente diverso ecco Coastal Chic de Lo studio del colore; una carta da parati in fibra naturale di canapa intrecciata, lavabile, in pieno stile ecochic. Carta di design Il designer Riccardo Zulato è la firma prestigiosa che ha dato vita a Beyond the cloud di Londonart, una carta in varie tonalità di colore; i soggetti sono nuvole e mongolfiere. Specialissima la carta da parati di Crazy paper; una nuova collezione del brand Momenti Casa, pensata per qualunque superficie, ovvero: pavimenti, una pareti e persino oggetti d’arredo. I tessuti Crazy Paper, sono realizzati con filati speciali di fibre di vetro sottilissime. Le firme e le idee Ogni brand ha idee incredibilmente geniali e uniche come Felix la carta da parati firmata da Skinwall, decorata con motivi orientali; la Collezione Contemporary Design firmata Skinwall è affascinante e misteriosa come l'Oriente alla quale si ispira. Firma prestigiosissima per Le Jardin de Versace, la nuova stampa di Versace Home; un'imperdibile intera linea d’arredo per il living, la zona notte e la zona pranzo. Un inno lussuoso e sfarzoso alla natura dai colori intensi, fondenti, caldissimi, con farfalle e fiori e arabesque dai riflessi d'oro. Chiara e rarefatta invece Optone della Wallcovering Collection di Inkiostrobianco; ogni parete si anima per diventare uno strumento di espressione, di nuove suggestioni narranti.

