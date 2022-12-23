5 idee chiave per decorare con stile un bagno moderno
di Redazione
I bagni non sono più l'angolo dimenticato di una casa. Sempre più attenzione è rivolta alla loro decorazione, e ci sono soluzioni progettate per ottenere uno stile moderno con una spesa contenuta. Non importa se si tratta di bagni piccoli o grandi, è sempre possibile rendere questo spazio un luogo elegante, rendendo protagonisti i mobili da bagno, gli specchi, il lavandino e i piatti doccia. In questo articolo troverai tutto quello che c’è da sapere su come arredare un bagno moderno.
1. Pavimenti e rivestimenti effetto legno e cementoL'opzione più comune per la pavimentazione è la piastrellatura. Puoi optare per piastrelle nere o effetto maiolica che gli daranno quel tocco moderno. Tuttavia, anche i pavimenti in cemento e legno, in particolare il gres effetto legno, sono di gran tendenza. Ricorda che se il tuo bagno è piccolo, l'opzione migliore è avere pavimenti e pareti bianchi. Nel caso dei muri, optare per pietre come marmo o pietra naturale, anche finta, che gli daranno un tocco di eleganza. Puoi anche realizzare un rivestimento con mosaici o ceramiche.
2. Colori neutri e luminosiPer avere un bagno moderno, scegli toni neutri che diano armonia allo spazio e lo facciano sembrare più organizzato e spazioso. Anche se l'ideale sarebbe avere colori che ti facciano sentire rilassato, se il tuo ideale sono i colori vivaci non preoccuparti, puoi aggiungere un muro rosso o alcuni dettagli in giallo e lasciare il resto del bagno con toni chiari.
3. Elementi decorativiI bagni non sono più uno spazio di passaggio, perché è possibile creare uno spazio confortevole e armonico. Ecco perché dovresti includere dettagli decorativi, come tappeti, fiori o sgabelli. Grandi specchi decorativi possono aiutarti a dare il via a questo processo, dando profondità alla stanza. Per la scelta dei tuoi accessori, tieni presente che non dovresti averne molti in modo che lo spazio non sembri affollato e disordinato.
4. Doccia minimalOggi, la stragrande maggioranza dei bagni moderni ha una doccia invece di una vasca da bagno, per via della loro praticità ma anche del loro design, che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Ecco perché è molto importante scegliere bene il piatto doccia, così come il box e il rivestimento della parete. Molto gettonati in queste soluzioni sono i piatti doccia a filo pavimento, realizzati in resina o in altri materiali che replicano la pietra. Soprattutto per le docce minimal sono perfetti, perché non rappresentano un ostacolo alla vista ma sono un proseguimento dello spazio elegante e di design. Il rubinetto infine, è un altro elemento con cui giocare, modificandone il colore o la finitura.
5. Vetro e legno per il mobilioIl legno è sicuramente uno dei materiali preferiti quando si tratta di mobili. Tuttavia, ci sono altre opzioni come la ceramica, che completano l'eleganza dei pavimenti e delle pareti. Ricorda che il vetro è una buona scelta per decorare un bagno moderno. Questo è il motivo per cui può essere una buona idea usarlo per esempio per gli scaffali.
