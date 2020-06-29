Light design: l’importanza della luce negli spazi abitativi
di Redazione
29/06/2020
Arredare uno spazio nuovo, sia esso la propria abitazione o uno studio professionale, non è solo una questione di linee d’arredo, toni di colore e disposizioni materiali. L’illuminazione assume una posizione rilevante nei progetti di interior design e si stabilisce tra i concetti che richiedono uno studio attento nella progettazione di nuovi spazi. Per questo scegliere la lampada perfetta non è da considerare una situazione superficiale, che sia una lampada da terra, una lampada da tavolo o da muro, ogni oggetto, ogni linea e ogni conseguente gioco di luci dev’essere studiato e concepito per uno spazio preciso, valutandone l’efficacia, l’estetica e l’interazione con il contesto di design. Le lampade da tavolo, ad esempio, sono ideali per rendere accogliente la zona living e creare atmosfere calde nell’imbrunire. Per scegliere una lampada di questo tipo, è importante soprattutto considerare lo stile di arredo della stanza, i colori e i materiali che meglio si prestano a rendere lo spazio rilassante e confortevole. È quindi consigliato evitare luci dirette o lampade dal design eccessivamente crudo, preferendo invece linee armoniose e luci calde, tendenti al giallo che possano far riposare sia gli occhi che la mente. Diversamente, nel caso di stanze che richiedono invece una luce che sia soprattutto funzionale ed efficace, come la cucina, sarà utile posizionare delle luci dirette e più intense ad illuminare il piano di lavoro e di cottura. In questo caso anche dei piccoli faretti led potrebbero rivelarsi efficienti senza invadere o stonare con l’arredo della cucina e l’atmosfera della casa. Se pensiamo ad un contesto professionale, una lampada da tavolo è quello che potrebbe servire sia per illuminare la scrivania di lavoro, sia per rendere armoniose le linee d’arredo e di visibilità. Il design d’interni infatti, vuole celebrare attraverso lo studio degli spazi, delle forme, delle luci e dei colori, l’effetto sorprendente che si può ricavare a livello mentale dagli stimoli visivi a cui ogni giorno siamo sottoposti. Entrare in un ufficio o in una casa in cui vi è stato uno studio e una precisa concezione del design d’arredo è senza dubbio una sensazione piacevole e che, in molti casi, condiziona le proprie sensazioni e i propri stati d’animo. Poniamo, per intenderci, di entrare in una casa dal design freddo o con elementi d'arredo che non legano tra loro, spazi ampi ed elementi dalle linee sintetiche e fredde, illuminati da luce diretta, fredda o mal direzionata; in questo caso, non saremo sicuramente portati a rilassarci o a sentirci accolti, sarà probabilmente difficile entrare in una comunicazione profonda con gli ospiti e si percepirà, in generale, un clima austero e dissonante. Per questo progettare gli spazi della nostra vita in modo studiato e che esprimano la nostra personalità ed i messaggi che vogliamo portare è di vitale importanza, soprattutto se si tratta della nostra casa o dell’attività lavorativa per cui ci impegniamo costantemente ogni giorno. Dare la sensazione di aprire le porte ad uno spazio sicuro e confortevole, è il primo biglietto da visita per tutte quelle persone con cui vogliamo entrare in contatto e che intendiamo fare accogliere fisicamente all’interno delle nostre mura.
Articolo Precedente
Disabilità in casa: come gestirla al meglio
Articolo Successivo
I 3 migliori divani componibili di Design
Redazione