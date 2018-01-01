Home Cucina Piastrellare la cucina con il Gres porcellanato

Piastrellare la cucina con il Gres porcellanato

di Redazione 01/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le cucine sono spesso piastrellate in modo poco fantasioso, utile e funzionale, certamente, ma con poco riguardo per l’estetica. Se vuoi valorizzare la tua casa, perché non pensare ad un cambiamento, piastrellare la cucina con la fantasia che ti contraddistingue e con l'aiuto del gres porcellanato. La cucina un ambiente di design Dimentica le vecchie piastrelle monocolore o quelle con quei disegni di frutta che risultano in fondo di cattivo gusto e che poi stancano. Le produzioni moderne propongono una varietà infinita di piastrelle per rendere anche la cucina un ambiente di Design, con uno stile particolare, unico, che esprima la tua creatività, il tuo stile. In fondo non è nemmeno un’operazione molto costosa ed è un lavoro che si svolge in un tempo molto limitato, impegnando la tua casa in un modo non tanto profondo per ottenere, invece, un risultato di rinnovamento eccezionalmente efficace. Piastrelle di Gres Il Gres è il materiale per eccellenza per le piastrelle, estremamente versatile, resistente, molto adatto anche e soprattutto per le piastrelle della cucina. Al giorno d’oggi le piastrelle per la cucina vengono prodotte anche in spessore sottile e in formati decisamente superiori rispetto ad un tempo, anche con materiali almeno in parte riciclato rappresentando anche una scelta Green. Le varianti cromatiche sono notevoli, con diversi stili, con proposte di decori di tipo Vintage, ma anche di tipo cementine e maioliche, con decori di superficie ispirati all’effetto legno, marmo e persino effetto “carta da parati”. Anche nelle forme puoi spaziare notevolmente, tra quadrati, rettangoli, rombi, trapezi, una lezione di geometria anche sui pavimenti. Le grandi piastrelle di Gres sono certamente adatte alla copertura di superfici importanti ma esistono anche quelle di piccole dimensioni, perfette per comporre una superficie a mosaico. Le tecniche costruttive moderne consentono anche di mettere in posa piastrelle senza fughe, in modo da non dare soluzione di continuità ai disegni. Tipi di piastrelle Gres Il mercato delle piastrelle in Gres è oggi più di un tempo estremamente ricco di proposte, centinaia di Ditte propongono i loro prodotti, tutti entro uno standard di qualità abbastanza elevato con punte di eccellenza anche e soprattutto in termini di Design. Abbiamo voluto fare una panoramica molto ristretta su alcune proposte. Una è la linea Metrica di Appiani, un mosaico in formato 1,2x1,2 cm con superficie a scelta satinata, lucida o metallica con decori a cerchi, trattini, parallele e incroci. Da Ariana, Essential le lastre di ceramica con varie texture del legno, in quattro colori Almond, Beige, Oak e Grey, una lavorazione di compattazione a secco che conferisce al prodotto ottime caratteristiche tecniche. Gres porcellanato Blutech, di Blustyle by Cotto d’Este, è un gres porcellanato non smaltato con una palette cromatica omogenea proposta con varie finiture come lappata, naturale, Juta, Levigata e perlata. La lavorazione Juta ha effetto tessuto e superficie antiscivolo, molto interessante in cucina. La collezione London di Faetano del Conca, anche questo un gres porcellanato, è ispirato alle cementine dell’inizio 900, di formato 20x20, in quattro diversi decori e altrettanti colori. Roma Diamond di Fap è un gres porcellanato ispirato all’effetto marmo, in pasta bianca, in diverse varietà: Carrara, Statuario, Frammenti White, Nero Reale, Beige Duna, Calacatta e sette diverse dimensioni. Queste sono solo alcune proposte tra le centinaia che avremmo potuto scegliere e che, ovviamente non avremmo mai potuto riportare. Puoi recarti presso i negozi specializzati e scegliere la varietà e la dimensione che la tua esigenza e la tua fantasia ti suggeriscono. Probabilmente, però, la varietà che puoi trovare anche in grandi e forniti negozi è ancora poco rispetto a tutto ciò che puoi trovare sul web che puoi visitare comodamente da casa tua.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp