Rubinetto elettrico per acqua calda istantanea

di Redazione 01/01/2018

Il risparmio energetico nelle case è una necessità, con le bollette che lievitano in continuazione. Oggi c’è un nuovo rubinetto elettrico che permette di avere immediatamente acqua bollente direttamente dal rubinetto per ogni necessità, per preparare istantaneamente un tè, per fare cuocere più rapidamente una pasta o per qualsiasi altro utilizzo. Quando arrivi a casa dal lavoro per la tua pausa pranzo e attendi l’arrivo da un momento all'altro dei tuoi figli affamati da scuola, hai i tempi stretti, devi preparare da mangiare, mangiare a tua volta e correre di nuovo al lavoro. Una buona pasta è la soluzione ideale ma ci vuole un certo tempo prima che l’acqua bolla. Certo avrai avuto modo di preparare prima il sugo, quindi almeno questo è pronto ma i tempi per cuocere la pasta sono quelli che sono, certo non puoi avere la pasta già pronta. Acqua calda subito con rubinetto elettrico E se avessi l’acqua già bollente, subito, in modo da metterla subito sul fuoco e buttare subito la pasta, quanto tempo e quanto gas risparmieresti? Non sarebbe un bell'aiuto? Oggi questo è possibile grazie ad un apparecchio che è rappresentato da un nuovo tipo di miscelatore che eroga istantaneamente acqua filtrata a 100 gradi, semplicemente premendo un pulsante. Questo apparecchio è anche sicuro per i bambini, per evitare che possano accidentalmente scottarsi con l’acqua bollente grazie alla tecnologia di protezione “ChildLock” testata e certificata TÜV, un importante Ente certificatore tedesco. Sai bene quanti incidenti domestici avvengono ogni anno in tutte le case, per distrazione oppure per la mancanza di sistemi di sicurezza e questo mette in risalto l’importanza che ogni potenziale rischio venga limitato da sistemi che ne aumentino la sicurezza a prevenzione di possibili incidenti. Praticità e sicurezza del rubinetto elettrico Parliamo quindi di un apparecchio nuovo nell'ottica di rendere le case sempre più pratiche nella loro fruizione e con attenzione al risparmio energetico. Questo apparecchio è disponibile in due versioni, Mono consistente in un rubinetto aggiuntivo da posizionare di fianco al miscelatore già esistente, dal quale attingi acqua bollente, oppure in versione Duo in cui il miscelatore pre esistente viene sostituito da uno nuovo che eroga acqua solo bollente o miscelata. Il sistema è composto da un Kit consistente in un Piccolo boiler da installare sotto al lavello, il miscelatore speciale e il filtro per l’acqua, per avere acqua di buona qualità, filtrata, eliminando gusti cattivi dall'acqua corrente. Il filtro è facilmente sostituibile, basta una sola mano con un’operazione semplicissima. Parliamo di acqua bollente, quindi con rischio di ustionarsi e per questo il rubinetto erogatore e il miscelatore speciale sono dotati di un rompigetto studiato appositamente per evitare schizzi anomali, garantendo un’erogazione regolare. Abbiamo accennato al sistema di sicurezza per i bambini: Un sistema di sicurezza è previsto per questo, infatti per consentire l’erogazione dell’acqua bollente è necessario premere e tenere premuto il pulsante apposito per almeno un secondo. Un Led verde indicherà che l’erogazione dell’acqua bollente è disattivata, al contrario lo stesso Led diventerà di colore rosso. L’erogazione dell’acqua bollente avviene tenendo premuto il pulsante inferiore che, una volta rilasciato, non permetterà più il deflusso . Chiaramente non è possibile l’erogazione di acqua bollente in modo accidentale, solo se scientemente si sceglie questa funzione avverrà l’erogazione, tutto in massima sicurezza. Questo nuovo sistema lo trovi certamente nei migliori negozi di idraulica ma anche sul web e l’installazione è semplice, basta avere un minimo di manualità e di capacità in idraulica, diversamente ti puoi rivolgere a qualsiasi idraulico che rapidamente ti sistemerà il tutto e potrai cominciare ad usufruire di questa novità in cucina immediatamente, risparmiando tempo ed energia, una cosa niente male.

