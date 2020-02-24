Prodotti in Bamboo: Quanto sono eco-sostenibili?
di Redazione
24/02/2020
I panda lo adorano e in Cina è una pianta conosciuta da secoli. Il bamboo è un’icona d’oriente entrata ormai a far parte dei materiali alternativi alla plastica. Si tratta di una risorsa eco-friendly capace di avere il minimo impatto sull’ambiente e un’estesa longevità. Per capire le ragioni che hanno portato il bamboo, o bambù, alla ribalta bisogna considerare la pianta e le sue proprietà. Il bamboo è 100% biodegradabile, antibatterico, altamente resistente ai funghi e all’umidità, ma perde il suo status di materiale eco-sostenibile nel momento in cui viene processato con trattamenti chimici. Si tratta di una pianta che cresce rapidamente - 5 anni è il suo ciclo di ricrescita, anche senza molte attenzioni o acqua - che offre un legno molto resistente e ideale per vari tipi di lavorazione. Viene infatti impiegato per la produzione di oggetti di largo consumo di qualsiasi tipo, dalle cover degli smartphone fino ai cuscini in memory foam. Questi vantaggi rendono il bamboo perfetto per essere il protagonista della vostra prossima campagna di branding, con tante idee promozionali per pubblicizzare qualsiasi evento, fiera e progetto. I gadget aziendali in bambo più amati e richiesti si trovano sul catalogo Maxilia.it e sono pronti per essere personalizzati come desiderate. Tra questi troviamo penne, tazze e addirittura occhiali da sole personalizzabili e interamente prodotti a partire da legno di bamboo.
Cuore EcologicoRendere la propria azienda verde e orientata al rispetto dell’ambiente ha un grande impatto sui consumatori attuali, la maggior parte dei quali rientra nella generazione millennial composta da chi ha a cuore il modo con cui le aziende si approcciano alla salvaguardia del pianeta, sempre più bisognoso di attenzioni. Come riportato in questo articolo, il bambù è un materiale sicuro con tutte le carte in regola ed è uno dei migliori materiali eco-sostenibili di alta qualità oggi disponibili. In commercio si trovano alcuni prodotti che possiedono una parte in bamboo, come le agende personalizzate, e altri che sono interamente realizzati utilizzando questo resistente materiale, che conferisce un aspetto naturale, caldo e piacevole tratteggiando le stesse linee del legno più comune. Secondo recenti statistiche internazionali circa l’apprezzamento dei gadget aziendali, le penne rimangono salde ai primi posti della classifica, mentre avanzano i prodotti ecologici.
Un Mondo in BambooPuntate su set di penne completi di custodia per un regalo promozionale di maggiore effetto rispetto a una classica penna a sfera. Si trovano decine di modelli differenti che possono fare piacere a una vasta gamma di persone e professionisti. Essendo un regalo utile e piuttosto semplice, con un costo molto, molto contenuto, è perfetto per le aziende alla loro prima campagna pubblicitaria con gadget aziendali, ma fa anche al caso delle imprese che vogliono regalare un oggetto particolare ai dipendenti per incentivarne il senso di appartenenza. Se volete regalare qualcosa di più speciale, affidatevi invece al Rackpack Juice Boxl, una scatola in bamboo con bottiglia di vino inclusa sormontata da un coperchio portaoggetti fornito di caricabatterie wireless.
