Loading...

100casa Logo 100casa

Mobili per ufficio, tendenze per arredare una zona lavoro dentro casa

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I mobili per ufficio e le tendenze in fatto di arredamento di uno studio dentro casa.

Lavoro da casa, allestire la postazione

Arredare una zona lavoro può essere un divertimento, anche se non si è esperti di tendenze e design. E’ come scegliere i mobili e le finiture di casa, con la differenza che bisogna pensare che oltre a noi, dovranno esserci eventuali collaboratori e i clienti. Ma cosa succede se si lavora da casa e si deve rinnovare l’angolo ufficio della propria abitazione? Meglio seguire la stessa linea di arredamento e design della casa, o rinnovare il tutto e per tutto? In fondo, progettare un ufficio in casa non è difficile: bisogna disporre di una stanza che si possa dividere in due, ovvero sala di attesa e ufficio vero e proprio per creare l’illusione dello studio, ma con porte scorrevoli in modo da dividere l’ambiente lavoro da quello personale e intimo della propria dimora. E’ giusto dare un’occhiata a cataloghi e siti di arredo negozi e uffici, o si può tranquillamente ricorrere agli store online per mobilio domestico?

Studio separato, consigli di design

Gli esperti di decluttering e chi sa ottimizzare lo spazio sono concordi con l’unica regola fondamentale per non avere un luogo troppo claustrofobico. Per arredare lo studio in casa bisogna partire dall’analisi dello spazio a disposizione. Se avete una stanza autonoma dedicata all’ufficio bisogna pensare fondamentalmente a sistemare le eventuali librerie lungo le pareti, per poi pensare alla scrivania/tavolo da lavoro. Se l’attività svolta prevede l’utilizzo del computer, bisogna per forza fare in modo che il dispositivo sia correttamente schermato rispetto alla luce naturale proveniente dalle finestre. L’archivio è un fattore cruciale nell’organizzazione dell’ufficio e porta via molto spazio, è bene sfruttare la parete in altezza con librerie solide, come quelle delle biblioteche. Sì alla poltrona professionale ed ergonomica e alla luce da tavolo che funge anche da schermo protettivo per gli occhi durante le sessioni davanti al monitor del pc fisso o portatile. Il linoleum è un materiale retrò e fortemente odiato, ma per una zona lavoro è perfetto e non necessita di particolare manutenzione: ma se in casa si hanno animali come gatto e cane, meglio optare per un materiale più resistente. Sicuramente i piccoli amici con baffi e coda non conosceranno confini e capiterà di avere la loro compagnia durante le ore di lavoro.

Zona ufficio integrata con la zona notte

Diventa più difficile questo compito quando si parla di condivisione di funzioni e di ricavare la zona lavoro nel living o (ancora più difficile) nella camera da letto. Nel primo caso l’acustica è il problema maggiore da risolvere, ma si può ovviare al problema con pannelli fono isolanti rivestiti di tessuto o feltro colorato, i quali assicureranno la privacy e la concentrazione. Se invece si lavora da casa e non si devono ricevere i clienti, perché non creare uno studio in camera da letto e farlo scomparire nell'armadio. Questa postazione ricavata nella zona notte ha lo svantaggio di doverla concentrare in uno spazio piccolo, ma un grosso aiuto viene dato dagli scrittoi con ribaltina o chiusi da ante che, quando non servono, scompaiono del tutto. Il tutto decorato con pannelli scorrevoli che consentono di chiudere la zona office integrandola (o mimetizzandola) nell'armadio o in una nicchia chiusa da ante uguali a quelle delle porte del bagno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Abitare in una Chiesa?

Articolo Successivo

Piastrellare la cucina con il Gres porcellanato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le nuove tendenze del design d’interni: tra materia, luce e consapevolezza

Le nuove tendenze del design d’interni: tra materia, luce e consapevolezza

24/10/2025

Il velluto: il tessuto che fa brillare gli interni

Il velluto: il tessuto che fa brillare gli interni

24/10/2025

Cosa non può mancare in un ufficio accogliente e funzionale

Cosa non può mancare in un ufficio accogliente e funzionale

10/08/2025