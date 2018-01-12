Letti Matrimoniali: tutte le tendenze 2018

L'informale che non passa mai di moda

Parola d'ordine: ingannare l'osservatore!

Sebbene il nuovo anno sia appena arrivato, lenon si sono fatte attendere. Dalla moda all'arredo, sembra esserci un filo conduttore che ha fatto della voglia di novità un vero imperativo e che ha spinto molti appassionati di tendenze ad interessarsi ai cambiamenti più recenti. Si tratta del, che torna a gran voce a reclamare il suo posto sulle riviste, di moda e di arredamento, e su tutti i siti di riferimento del settore come perche propone questa nuova tendenza in molti prodotti. Per quanto riguarda l'e, in particolare, deiche andranno per la maggiore nel nuovo anno, l'idea diffusa è che il minimal si unisca alle nuove contaminazioni provenienti da paesi esotici: la voglia di osare non manca e ogni letto matrimoniale diventa un'isola in cui cancellare lo stress dopo una lunga giornata. Nascono cosìma arricchiti con finiture dai toni caldi, in grado di arredare la camera senza troppi sforzi. Non si dimentichi poi che il minimal si rivela essenziale per quanti hanno a disposizione camere da letto di dimensioni ridotte ma che non vogliono rinunciare ad un arredo curato.Sempre a proposito di tendenze per il nuovo anno, non si può trascurare la proposta di chi ha pensato al letto matrimoniale come simbolo della nascita stessa e della vita che si rinnova ogni giorno. Se dormire e risvegliarsi è un po' come annullarsi per poi rinascere, ecco che il, con tessuti a contrasto e contenitori nascosti che permettono di ottimizzare gli spazi, rendendo anche lo stile informale sempre di tendenza.Sempre a proposito di stile contemporaneo: anche per il 2018 si conferma la voglia di arricchire leche ingannano l'osservatore e che si rivelano utili per quanti abbiano a che fare con gli spazi ridotti degli appartamenti in centro città. Specchi e colori chiari, da collocare a lato del letto o al posto della testata, permettono di valorizzare la camera, mantenendo quello stile semplice e raffinato che non passerà inosservato. Sia che si tratti di arredare la camera di un giovane imprenditore single o di una studentessa che ha deciso di andare a vivere da sola, le tendenze sono infinite e tutti potranno creare il proprio stile distintivo, combinando tra loro soluzioni differenti ma sempre di carattere.