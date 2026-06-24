Come risparmiare sulle utenze domestiche nel 2026: strategie e consigli pratici

Gestire le spese di casa rischia di trasformarsi in una rincorsa continua tra scadenze e aumenti inaspettati, svuotando il portafoglio senza che se ne capisca il motivo reale. Ecco alcuni metodi pratici per riprendere il controllo della situazione, riducendo gli sprechi quotidiani in modo drastico e immediato.

Strategie per risparmiare sulle utenze domestiche

Modificare le abitudini quotidiane richiede un piccolo sforzo iniziale, ma produce un beneficio economico costante nel tempo.

Per ottenere un taglio concreto dei costi, la prima cosa da fare è controllare le offerte luce e gas, confrontando le tariffe dei diversi fornitori e verificando se il contratto attuale rispecchia ancora le reali necessità della famiglia. In qualche caso,si tende a mantenere la stessa fornitura per anni per pigrizia, pagando quote fisse e commercializzazioni fuori mercato che lievitano in silenzio.

Consumi invisibili da controllare

I consumi invisibili possono essere molteplici, e in pochi sanno che:

lo standby di televisori, computer e console per videogiochi alimenta un prelievo continuo di energia;

i caricabatterie lasciati inseriti nelle prese assorbono elettricità anche quando non sono collegati ai dispositivi;

l'utilizzo di ciabatte multipresa con interruttore centralizzato spegne definitivamente tutti gli elettrodomestici collegati;

la configurazione di prese smart consente di programmare lo spegnimento totale dei carichi durante le ore notturne.

Ridurre il consumo di gas

Il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria costituiscono la quota principale dei consumi termici invernali. La manutenzione ordinaria è determinante per garantire un’efficienza dell’impianto e ridurre i consumi, fino al 15% rispetto a un sistema trascurato o sporco.

Oltremodo, abbassare la temperatura interna di appena un grado si traduce in un risparmio immediato sulla bolletta, mantenendo comunque un comfort ottimale all'interno delle stanze.

Utilizzare meno energia elettrica è possibile?

Gli elettrodomestici di grandi dimensioni incidono pesantemente sui prelievi giornalieri, eppure ci sono dei piccoli trucchi che possono mitigare l’impatto economico. Facciamo un esempio? Avviare la lavatrice e la lavastoviglie esclusivamente a pieno carico riduce il numero di lavaggi mensili, ottimizzando l'uso di risorsa idrica ed elettrica.

Non solo, scegliere i programmi eco permette di lavare a temperature più basse, eliminando la necessità di scaldare l'acqua ad alte temperature, che è la fase in cui si concentra il maggior dispendio energetico.

Utenze domestiche 2026: i rincari

I mercati energetici continuano a mostrare una forte instabilità, condizionati dalle tensioni internazionali e dalle oscillazioni delle materie prime sui mercati all'ingrosso. I dati ufficiali di ARERA evidenziano una situazione complessa per le famiglie italiane, come dimostra l'aumento dell'8,1% della bolletta elettrica registrato nel secondo trimestre dell'anno per i clienti in regime di vulnerabilità. Una variazione tale da portare la spesa media annua per l'elettricità a toccare i 589 euro, evidenziando una crescita del 4,5% rispetto al periodo precedente.

Anche sul fronte del gas la situazione richiede attenzione, specialmente dopo i picchi registrati nei primi mesi dell'anno, quando il costo di riferimento per i consumatori vulnerabili è salito a 130,97 centesimi di euro per metro cubo.

Secondo le rilevazioni dell'Istat, la distinzione tra mercato libero e tutelato si fa sempre più netta, con i prezzi dei mercati non regolamentati che mostrano oscillazioni repentine. In questo contesto di forte volatilità, restare fermi con vecchie tariffe espone al rischio di subire passivamente gli aumenti, ed è importante quindi valutare nuovi fornitori e valutare le offerte a disposizione.