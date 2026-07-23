Ristrutturare casa: i principali errori da evitare

La ristrutturazione della casa è una scelta che ha diversi vantaggi. Tra i principali, rientra l'aumento del valore dell'immobile. A seconda della collocazione della casa e del tipo di lavori fatti, si parla di un incremento compreso tra il 10 e il 20%. Quando si decide di fare il passo di ristrutturare casa, dietro possono esserci diversi motivi, dalla famiglia che si allarga all'intenzione di proporre il proprio immobile sul mercato degli affitti o delle compravendite.

All'inizio ci si immagina il risultato, pregustando la bellezza degli interni con un nuovo volto e dei vantaggi lato entrate per chi mette a reddito l'immobile. Prima di arrivare a questo punto, però, c'è un percorso che deve essere approcciato con metodo, evitando alcuni errori che possono portare alla perdita di denaro e di serenità.

Partire senza un'analisi preliminare

Ogni casa ha una storia, che è spesso all'insegna di piccole problematiche che non si vedono certo a occhio nudo. Partire in quarta con una ristrutturazione senza un'analisi preliminare che le riguarda è un errore tra i più gravi. Prima di procedere concretamente con i lavori, è infatti essenziale rivolgersi ai professionisti giusti per appurare l'adeguatezza degli impianti, così come la presenza di zone dove l'umidità sta causando delle criticità importanti.

Il rischio, trascurando questo step, è di ritrovarsi, nel corso dei lavori, con degli imprevisti che incidono in maniera pesante sul budget. Non bisogna lasciarsi ingannare dall'estetica gradevole dell'abitazione. Come già accennato, dietro a ogni angolo di una casa c'è una storia complessa che può essere spesso "letta" solo da chi ha determinate competenze tecniche.

Definire il budget senza considerare gli imprevisti

Parliamoci chiaro: il budget necessario per ristrutturare casa puntando al massimo della qualità è ingente. Soprattutto se si scelgono finiture particolarmente pregiate, la spesa può arrivare anche a 90/100.000 euro, cifre che, in alcuni centri urbani, sono pari a quelle necessarie per l'acquisto di un appartamento.

Questo può portare a mettersi a tavolino definendo al centesimo le cifre da mettere in campo.

La precisione è preziosa, su questo non ci sono dubbi, ma non bisogna cadere nell'errore di non considerare i potenziali imprevisti. La serenità di poterli affrontare, infatti, non ha prezzo. Alla luce di ciò, e lo ricordano chiaramente anche i consigli di CLM Design su come ristrutturare casa, riportando suggerimenti frutto di decenni e decenni di esperienza nel settore, è bene aggiungere il 10-15% in più come fondo per le emergenze.

Si tratta di un suggerimento apparentemente semplice, ma in grado molto più di altri di fare la differenza, in special modo se si ha a che fare con immobili non recentissimi e con lavori che coinvolgono anche impianti e stanze da bagno.

Scegliere la ditta per i lavori basandosi solo sul prezzo

I preventivi al ribasso per le ristrutturazioni sono attrattivi, su questo non ci sono dubbi. Dopo aver appena acquistato una casa, magari a seguito del versamento di una cospicua caparra e di spese d'agenzia ingenti, trovarsi davanti a una proposta economica ridotta per la ristrutturazione è allettante, ma non bisogna cedere alla tentazione.

Dietro al preventivo per lavori di ristrutturazione ci sono svariate voci, dal costo per i materiali di qualità, alla formazione dei lavoratori, fino agli adeguamenti normativi. La scelta di ristrutturare casa va visto come un investimento, potenzialmente fruttuoso soprattutto se si parla di case in grandi città come Milano.

Andare al risparmio vuol dire sacrificare potenziali guadagni futuri derivanti dall'affitto e/o dalla vendita e mettere a repentaglio comfort e sicurezza se, invece, il progetto è di rimanere a vivere nell'immobile.

Basarsi solo sui contenuti online

Il web ha oggettivamente cambiato in maniera radicale il mondo delle ristrutturazioni. Consultandolo si possono scoprire informazioni sulle ditte attive nel settore, sul loro portfolio e sul modo di lavorare. Attenzione, però: quando si ristruttura casa, ci sono dettagli che vanno analizzati di persona.

Se, per esempio, tra i lavori è prevista la posa del parquet, è essenziale vederlo dal vivo, toccarlo, farsi un'idea dell'effetto materico e di come cambia quando è esposto alla luce.