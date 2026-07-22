Migliori marche di parquet in Italia

Quando si ristruttura casa o se ne acquista una nuova uno dei dettagli da non trascurare è la scelta della pavimentazione; nonostante i nuovi materiali di tendenza, il parquet resta un evergreen che non passa mai di moda. Simbolo della qualità, nel mercato italiano si trovano diverse aziende specializzate alcune delle quali toccano anche il tema della sostenibilità.

Le persone che oggi vogliono sapere da dove viene il legno, come è stato lavorato hanno la sicurezza di poter avere informazioni chiare e precise. Ne è un esempio il lavoro svolto da Cadorin, azienda specializzata nella produzione di parquet che unisce alti standard tecnici e un’estetica di valore, garantendo un equilibrio tra sapere artigianale, innovazione tecnologica e con prezzi studiati a seconda dei budget. Proprio questo dettaglio rende il brand uno dei più interessanti tra le marche italiane.

Come scegliere il parquet di qualità

Per poter scegliere il parquet di qualità bisogna tenere in considerazione che le pavimentazioni in legno non sono tutte uguali e la differenza si vede spesso subito, quando si punta a prodotti eccessivamente economici.

Un buon parquet parte dalla materia prima che deve provenire da foreste gestite secondo standard internazionali precisi, con tagli regolamentati e tracciabilità garantita… e no, non è solo una questione ambientale.

Attenzione anche alle emissioni. I test Eurofins sui VOC, i Composti Organici Volatili, sono lo strumento con cui si misura quanto un pavimento in legno incida sulla qualità dell'aria di casa. Alcune persone ci fanno caso solo quando soffrono di allergie, ma in realtà è un parametro che riguarda tutti. Le marche migliori si tengono ampiamente sotto i limiti di legge, non li sfiorano appena.

Altrettanto importante la durevolezza: non deve mostrare cedimenti dopo pochi anni, perdere luce o colore. Se di qualità dura per molto tempo con poche attenzioni nella pulizia quotidiana e nella manutenzione.

Le tipologie di lavorazione

Non esiste un solo modo di fare parquet. La lavorazione incide moltissimo sul risultato finale, sia in termini estetici che tecnici. E le aziende più serie non si affidano a un'unica soluzione, ma propongono una gamma abbastanza ampia da coprire esigenze diverse.

Tra le essenze più richieste sul mercato italiano c’è il rovere, classico e versatile, capace di adattarsi sia agli ambienti più contemporanei che a quelli con un'impronta più tradizionale. Poi il noce, incredibilmente NON PIU’ SOLO SCURO ma proposto in molteplici colori materici e dai toni chiari. Poi ci sono altri legni, non meno importanti ed equiparabili ad un Rovere come l’Olmo, il Frassino. Ognuna ha caratteristiche diverse e la scelta dipende molto dal contesto in cui il parquet andrà posato.

Il design non è un dettaglio

Ci sono molte aziende che producono un parquet buono con estetiche standard limitate e poi ci sono realtà come Cadorin che riescono a unire qualità elevata e miriadi di soluzioni di bellezza o toni colore, fra i più apprezzati quelli materici. L’obiettivo richiede anni di investimenti nella ricerca estetica, sviluppo prodotto e capacità di leggere le tendenze senza inseguire in modo acritico.

Il design nel settore del parquet non si limita a colore e formato ma racconta il modo in cui la superficie dialoga con lo spazio che la circonda, con la luce naturale, con i mobili e l’architettura dell’ambiente.