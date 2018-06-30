Come allestire un ufficio in casa
di Redazione
30/06/2018
Chi l’ha detto che il proprio ufficio non può essere all’interno dell’abitazione? Scopriamo come creare un ambiente ospitale con le migliori soluzioni moderne per lavorare.
Come organizzare una stanza per lavorare comodamente da casaOggigiorno, quando si parla di ufficio viene subito in mente uno spazio al di fuori della propria abitazione, ma in realtà sono veramente tante le persone che cercano di sfruttare una camera in più del proprio appartamento come ambiente lavorativo. Posizionare una bacheca espositore di sughero e tanti altri oggetti ti consentiranno di creare una camera ordinata e funzionale al tuo scopo, ma naturalmente dovrai fare bene attenzione ad individuare tutti gli elementi e le soluzioni d’arredo che più si addicono allo spazio di cui disponi. Per sfruttare al meglio una camera si può dapprima approfittare dell’altezza di questa: difatti, in tal caso si potranno collocare non solo dei semplici mobili o cassettiere, ma anche delle scaffalature che consentiranno di preparare un archivio nella medesima camera. Anche i contenitori potranno tornare utili in questa situazione, giacché si possono sistemare al di sopra dei mobili e contenere raccoglitori o documenti importanti da conservare a lungo. Quindi, trasformare un semplice studio in uno spazio confortevole non è così difficile, ma dovrai trovare uno shop che possa davvero soddisfarti ed aiutarti a realizzare l’ambiente che hai sempre desiderato per lavorare bene.
Acquista i tuoi mobili sfruttando lo spazio che hai in casaCome abbiamo già detto, l’acquisto di elementi che possono aiutarti ad arricchire meglio il tuo ufficio è fondamentale: la mobilia da lavoro, difatti, ti permetterà non solo di riporre documenti, contratti e raccoglitori da parte, ma ti consentirà anche di sistemare il materiale come risme di foglie, cartucce o toner per la stampante, penne e molto altro ancora. Spetterà a te la scelta dei mobili, anche cercando di capire quali sono gli spazi da sfruttare all’interno della camera. Ad esempio, con una scrivania lunga potrai approfittare per mettere al di sotto di essa una bella cassettiera – magari dotata di ruote, per spostarla dove vuoi – o in alternativa potrai collocare un piccolo cestino gettacarte. Anche al di sopra della scrivania potrai sistemare qualcosa, oltra al tuo computer: in commercio, difatti, si trovano dei pratici portapenne che, molto spesso, sono accompagnati anche da ampi porta documenti verticali o orizzontali che consentono di riporre la corrispondenza, lettere e documenti che devono essere sempre a portata di mano oppure i contratti più recenti. In questa maniera, si potrà dire di aver organizzato in maniera impeccabile il proprio scrittoio e di riuscire a trovare in men che non si dica la penna o la lettera che si cercava, senza dover mettere sottosopra l’intera stanza.
Scegli una sedia confortevole per affrontare le giornate di lavoroNaturalmente, quando si parla di ufficio non puoi fare a meno di pensare ad una seduta comoda che ti permetta di lavorare l’intera giornata, stando davanti al tuo computer. In commercio ve ne sono davvero tante come quelle ergonomiche che sono dotate di una seduta e di uno schienale imbottito che mantengono la schiena ben dritta, ma anche delle sedie direzionali che sono dotate addirittura di un pratico poggiatesta e braccioli. Per chi è alla ricerca di qualcosa di meno costoso, vi sono pure sedie operative che permettono comunque di essere seduti comodamente davanti alla propria scrivania. Va altresì detto che in base al proprio lavoro si potranno selezionare anche sedute di diverso tipo come le sedie per i disegnatori o gli sgabelli con ruote! Infine, ricorda pure che se vuoi ospitare i tuoi clienti nello studio dovrai predisporre un’altra seduta oppure una comoda poltrona su cui far accomodare i tuoi ospiti. Ora non ti resta che metterti subito alla ricerca di tutto quello di cui hai realmente bisogno per il tuo home office, così da poter lavorare e, perché no, ospitare anche i clienti che sono alla ricerca di un preventivo!
