Tagliare l'erba senza fatica
di Redazione
12/04/2019
Perché tagliare l'erbaOvviamente tutti sanno che se hanno un pezzo di prato si deve tagliare l'erba ma forse la motivazione, a parte l'estetica, non è chiara a tutti. Perché devi tagliare l'erba del tuo praticello? Prima di tutto si deve considerare l'estetica: lasciare venire alta e incolta l'erba non è piacevole alla vista e soprattutto se hai dei bambini, lasciarli giocare in mezzo all'erba alta può provocare anche dei disturbi. L'erba del praticello quasi sempre è una varietà della famiglia delle graminacee e lasciarla venire alta significa lasciare libera l'erba stessa di completare il suo ciclo biologico, fiorendo e spargendo il suo polline. Evidentemente a questo punto ti deve essere chiaro che lasciare giocare i bambini nell'erba alta o anche soltanto abitare vicino a questa significa aumentare il rischio di reazioni allergiche di tipo inalatorio, con problemi all'apparato respiratorio ma anche da contatto, con eruzioni cutanee.
Le insidie nell'erba altaMolti animali trovano riparo e il loro habitat ideale nell'erba alta. Tra questi possiamo ricordare piccoli topini, i mus musculus ma anche serpi e altri poco simpatici animaletti. L'erba alta è anche l'habitat preferito dalle zecche che possono andare ad annidarsi nel pelo del cane di casa ma possono anche attaccare l'essere umano. Il problema non è solo il pensiero di fare da dispensatori di sangue per questi animali ma è soprattutto che con il loro morso le Zecche possono facilmente infettare e provocare malattie anche piuttosto serie. L'unico modo per limitare il rischio di incontri poco piacevoli è mantenere l'erba bassa o, in alternativa, non andarci proprio ma se hai un pezzo di praticello, perché rinunciarci?
Come tagliare l'erbaA meno che tu abbia una particolare abilità contadina e riesca a manovrare con maestria e sicurezza una falce, non puoi fare a meno di un tagliaerba. In commercio ne esistono molti modelli ma si suddividono fondamentalmente in elettrici e a motore a scoppio. Quelli elettrici hanno il problema di necessitare di una presa elettrica vicina o, in alternativa, di un generatore di corrente disponibile. Il vantaggio è la silenziosità decisamente maggiore rispetto a quelli con motore a scoppio. I tagliaerba con motore a scoppio sono più potenti, consentono un lavoro migliore e in meno tempo. In entrambi i casi tagliare l'erba sotto il sole, al caldo torrido di certe giornate estive è una vera fatica, eppure l'erba deve essere tagliata.
I Robot tagliaerbaLa tecnologia moderna viene in aiuto anche di chi desidera avere il prato perfettamente curato, tagliato ma non desidera faticare. Per questo solo in tempi recenti sono stati inventati i Robot Tagliaerba. Queste macchine funzionano un po' come i robot di pulizia che in molti hanno in casa. Sono presenti sul mercato in diversi modelli con capacità di taglio diverse, da 1600 mq a 5000 mq e sono capaci di lavorare in pendenza e su ogni tipo di prato. I moderni modelli sono dotati di sistema GPS che consente di ottenere un taglio perfetto anche in presenza di aiuole, alberi, cespugli e inoltre sono protetti dal furto attraverso il sistema di tracciamento satellitari. L'ultimo livello di modernità vede i Robot Tagliaerba dotati di un modulo apposito per essere comandato da remoto, tramite un'App, dal tuo Smartphone o Tablet. Questi apparecchi funzionano grazie ad una batteria ricaricabile di lunga durata e con tempi di ricarica brevi, quelli di maggiore qualità richiedono soltanto 60 minuti di ricarica e lavorano su estensioni come previsto da specifiche dei singoli modelli. Dunque, hai solo da rilassarti all'ombra e lasciare che la tecnologia lavori per te o occuparti di altre faccende risparmiando parecchio tempo e fatica.
Glicine: la coltivazione e l'esposizione al sole
Basta plastica in casa
