Glicine: la coltivazione e l’esposizione al sole
di Redazione
16/04/2019
Il glicine è una pianta dalle caratteristiche molto resistenti. Si tratta di una pianta rampicante molto bella da vedere e allo stesso tempo presenta una diffusione davvero notevole in tutto il pianeta. È una pianta affascinante, dai fiori colorati e sicuramente dall’ottimo effetto decorativo. Viene spesso utilizzata per la decorazione di terrazze, balconi, pergolati e muri. Tutto questo grazie alla possibilità che ha questa pianta di arrampicarsi su qualsiasi superficie e ai fiori che spuntano raggruppati in veri e propri grappoli. L’effetto scenografico è insomma assicurato. Ma scopriamone di più su questo arbusto ornamentale che per certi versi risulta simile alla vite, soprattutto per il fatto che ha un fusto flessibile.
Le specie di glicine più comuniSono diverse le specie di glicine che vengono spesso utilizzate a scopo decorativo e che si differenziano anche per le dimensioni. Possiamo trovare tutti i dettagli sul sito http://www.edendeifiori.it/362/wisteria-glicine.php. La Wisteria sinensis, che ha un’origine rintracciabile in Cina, può superare anche i 30 metri e la sua fioritura avviene nei mesi di aprile e di maggio. La Wisteria floribunda, che invece ha origini giapponesi, può arrivare ad un’altezza di circa 10 metri. In questo caso la fioritura avviene tra maggio e giugno.
La coltivazione del glicineIl primo fattore da considerare quando decidiamo di piantare il glicine nel terreno è sicuramente rappresentato dallo spazio. Teniamo in considerazione infatti che questa pianta si sviluppa ampiamente e richiede uno spazio abbastanza grande per poter espandersi ampiamente. Nei vivai possiamo trovare un tipo di pianta che può essere ottenuto attraverso innesto, talea o da seme. Ricordiamoci però che nel caso del seme saranno necessari anche 15 anni prima che si possa realizzare la fase della fioritura. Il metodo della riproduzione per talea è comunque impegnativo, perché necessita di un procedimento più faticoso. Ancora più complicato è il procedimento per innesto. Quest’ultima operazione infatti viene realizzata solo in appositi vivai che sono specializzati nel settore. Per questo motivo è fondamentale, se vogliamo procedere all’acquisto, rivolgerci ad un esperto e comunque informarci bene sulla procedura impiegata per la riproduzione del glicine. La messa a dimora del glicine può avvenire in generale in qualsiasi periodo durante l’anno, ma è bene ricordare che esiste un periodo migliore, che consiste nei mesi autunnali e in quelli invernali, comunque entro il mese di marzo. Per piantare il glicine in un vaso bisogna averne a disposizione uno almeno della larghezza di 60 centimetri. Teniamo anche conto della profondità del vaso, che deve essere adeguata a contenere la pianta. Consideriamo che nel corso del tempo la pianta avrà consumato la terra che ha a disposizione. Bisognerà quindi asportare una parte delle radici e potare il glicine. In seguito sarà necessario mettere dell’altro terriccio e rinvasare, attaccando la pianta ad un apposito sostegno. Teniamo presente però che il glicine, nel giro di qualche anno, dovrebbe essere messo a dimora in un terreno ampio.
L’esposizione al sole del glicineLa pianta dovrebbe essere esposta, per un pieno sviluppo, al sole. Nella maggior parte dei casi però riesce comunque a sopportare l’ombra. Ricordiamo però che in queste situazioni si verificherà una fioritura più lenta rispetto a quella di un glicine che è esposto pienamente al sole.
Articolo Precedente
Bonifica amianto, come smaltirlo in tutta sicurezza
Articolo Successivo
Tagliare l'erba senza fatica
Redazione