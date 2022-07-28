Loading...

Le migliori decorazioni di tendenza per la notte di Halloween

28/07/2022

Dalla classica zucca, alle candele... tutte le decorazioni più belle e di tendenza per festeggiare la notte di Halloween e rendere la tua casa una perfetta tana dell’horror. Le tendenze delle decorazioni di casa per la notte di Halloween sono davvero infinite e super originali. La festa di Halloween ha origini celtiche, ben distinte dalle origini della cultura italiana, nonostante questo è una festa che abbiamo fatto “nostra” e ci teniamo a celebrarla in grande stile. È il periodo dell’anno perfetto per dare sfogo alla propria fantasia, creando un connubio perfetto con la passione per l’horror. Come avviene per la maggior parte delle feste, anche quella di Halloween ha dei simboli e degli oggetti per le decorazioni che sono dei veri e proprio must have. Il giorno preciso è il 31 ottobre, i primi allestimenti dovrebbero iniziare con l’inizio del mese.
  1. Decorazioni must have per la casa
Arancione e nero sono i colori caratteristici della festa di Halloween, e la zucca è la decorazione per eccellenza. Zucche grandi e con dimensioni che si prestino alla perfezione, per far sì che si possa intagliare la zucca, con occhi e bocca, per inserire poi al suo interno una luce. Un’altra decorazione utilizzata spesso sono ragni e ragnatele finti, perfetti per decorare i muri o da appoggiare su tavoli; l’ideale è accompagnarli con scheletri e fantasmi dall’aria spaventosa. Caramelle, candele, teli usurati e vecchi sono altri addobbi essenziali per creare delle decorazioni di tendenza, per rendere la notte di Halloween unica e divertente. La voglia di osare e la vostra stravaganza influirà sulla quantità di decorazioni e su quante parti della casa decidere di addobbare. Porte e finestre sono le parti più semplici da decorare, la porta è la prima cosa che risalta all’occhio, l’idea più originale e sorprendente è appenderci una ghirlanda a tema, con i colori caratteristici. Gli addobbi alle finestre si riescono a vedere sia dall’interno che dall’esterno, è quindi una tipologia di decorazione che vale doppio, per questo motivo è molto importante giocare con le luci, per creare la giusta atmosfera horror. Lucine di colore arancione e candele sono tra le idee più gettonate. Anche decorare le pareti è di fondamentale importanza e può donare quel tocco necessario in più per rendere gli addobbi più originali e far risultare la casa come un set di un film dell’orrore. Pipistrelli, ragnatele, fantasmi... libero sfogo alla fantasia, purché a prevalere siano i colori principali: arancione e nero.
  1. Decorare il giardino
Se avete un giardino sarà il vostro bigliettino da visita per la notte più paurosa dell’anno. Scegliete tra le decorazioni più belle e fate tutto in grande, dovranno risaltare all’occhio di tutti i passanti! Usate gli alberi per appendere fantasmi, giocando con l’effetto ottico e dando l’idea che stiano realmente volando, giocate con le luci, prediligendo candele o barattoli illuminati; le ombre avranno un ruolo importante in queto contesto. Anche qui non potranno assolutamente mancare le zucche, il consiglio è di riservare le più grandi per la parte esterna, così da non perdersi nel giardino. Una cosa molto utilizzata in America, per decorare il giardino la notte di Halloween, sono manifesti con frasi in grado di incutere terrore, e l’uso di fantocci assassini. Una chicca potrebbe essere quella di mettere delle tombe finte sul terreno, da rendere così tutto più tenebroso. Anche i barattoli potranno essere degli ottimi alleati, un’idea potrebbe essere usare della tintura rossa e inserire al suo interno arti finti. In questo modo l’effetto horror è garantito! “Dolcetto o scherzetto?” Sarebbe carino organizzare degli scherzi da fare, all’arrivo dei bambini, cose semplici ma che possano mettere la giusta paura e al tempo stesso divertire sia i più grandi che i più piccoli. Non dimenticate dei recipienti con le caramelle, i bambini ne andranno matti! Per la notte del 31, quando le persone se ne vanno in giro mascherate per festeggiare Halloween, far uscire un po’ di musica tenebrosa dalla propria abitazione, o rumori spaventosi è da considerare un’arma vincente, quel tocco in più in grado di fare la differenza.
