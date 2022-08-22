Come arredare un giardino moderno in casa
5 consigli per arredare un giardino modernoCome prima cosa, per arredare un giardino in casa, è opportuno scegliere uno stile adatto al resto dell’abitazione. Se si predilige lo stile moderno, ecco 5 consigli perfetti per arredare un giardino in casa.
- Il primo suggerimento è quello di disporre fuori un tavolo con delle sedie, preferendo materiali resistenti e adatti all’outdoor così da poter lasciare l’arredo in giardino anche d’inverno. Per arredare uno spazio esterno seguendo lo stile moderno inoltre, è importante utilizzare, oltre al semplice tavolo e sedie, una serie di arredi e oggettistica perfetti per rendere l’ambiente accogliente e funzionale. Degli elementi perfetti per creare un soggiorno sotto le stelle possono essere, per esempio, vasi, cuscini, divanetti e lanterne.
- In caso di imprevisti atmosferici è bene avere una buona copertura. Molto comuni sono gli ombrelloni, il gazebo o una semplice vela. Questi strumenti consentono di proteggersi sia dall’umidità delle ore serali sia dal caldo durante il giorno.
- Se il giardino è caratterizzato prevalentemente dall’erba, potrebbe essere una buona idea quella di realizzare una pedana, per accedervi facilmente e senza difficoltà quando magari il terreno è bagnato, per esempio, per una pioggia.
- Essenziale per un buon giardino in stile moderno, è utilizzare un sistema di illuminazione capace di avere sia luci soft e tenui sia luci più accese e vive.
- Il giardino è un luogo perfetto per rilassarsi, riposare e, perché no, anche per trascorrere una piacevole giornata con gli amici. Per questo, è ideale dotare il giardino di un barbecue: il protagonista di ogni festa all’aperto.
Arredare un giardino moderno: piante e fioriPer arredare un giardino moderno in casa, non può assolutamente mancare il tocco di colore dato dalle piante. Prima di scegliere queste ultime, però, è importante tenere in considerazione il clima del luogo in cui si vive, il terreno e l’esposizione al sole. Tutte le piante, anche le più semplici, necessitano di particolari condizioni. Tra le piante più comuni per decorare un giardino, sono molto apprezzate le sempreverdi e quelle in fiore, perfette per conferire un tocco di colore all’ambiente esterno. Un’altra idea molto trendy, è quella rappresentata dalle piante rampicanti: queste sono ideali per abbellire i muri o per le staccionate. Per chi ama la natura e il giardino, una soluzione apprezzabile è quella di organizzare un piccolo orto: così da conferire all’ambiente maggiore valore estetico e usufruire di tutti i prodotti naturali e senza conservanti che l’orto produce ad ogni stagione.
