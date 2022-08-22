Loading...

Come arredare un giardino moderno in casa

22/08/2022

Avere un giardino in casa, se possibile, è importante sia perché uno spazio del genere conferisce all’abitazione maggiore valore sia perché si ha la possibilità di avere un contatto diretto e quotidiano con la natura. Per essere considerato tale, un giardino comodo da vivere deve essere curato e ben arredato, in relazione allo stile che si è scelto. Negli ultimi anni, una tendenza molto diffusa nelle case è il giardino in stile moderno, sinonimo di eleganza ed essenzialità allo stesso tempo. Per arredare un giardino moderno in casa, è importante acquistare gli elementi di arredo essenziali per rendere l’ambiente perfetto per accogliere la famiglia e gli amici. Gli arredi tipici per uno stile moderno presentano una grande varietà di forme e tonalità. Sul mercato sono presenti innumerevoli prodotti, come per esempio la collezione di arredamento da giardino disponibile su Deghi, che si caratterizza sia per la sua completezza di prodotti (dai tavoli con sedie agli ombrelloni, dalle sdraio ai gazebo, dai divani per esterno ad una vasta gamma di complementi d'arredo) sia appunto per le sue forme essenziali, eleganti e moderne in grado di donare uno stile unico a qualsiasi spazio esterno, come appunto un giardino privato. Ma vediamo di seguito alcuni consigli utili ed idee più specifiche per arredare un giardino in stile moderno in casa.

5 consigli per arredare un giardino moderno

Come prima cosa, per arredare un giardino in casa, è opportuno scegliere uno stile adatto al resto dell’abitazione. Se si predilige lo stile moderno, ecco 5 consigli perfetti per arredare un giardino in casa.
    1. Il primo suggerimento è quello di disporre fuori un tavolo con delle sedie, preferendo materiali resistenti e adatti all’outdoor così da poter lasciare l’arredo in giardino anche d’inverno. Per arredare uno spazio esterno seguendo lo stile moderno inoltre, è importante utilizzare, oltre al semplice tavolo e sedie, una serie di arredi e oggettistica perfetti per rendere l’ambiente accogliente e funzionale. Degli elementi perfetti per creare un soggiorno sotto le stelle possono essere, per esempio, vasi, cuscini, divanetti e lanterne.
    2. In caso di imprevisti atmosferici è bene avere una buona copertura. Molto comuni sono gli ombrelloni, il gazebo o una semplice vela. Questi strumenti consentono di proteggersi sia dall’umidità delle ore serali sia dal caldo durante il giorno.
    3. Se il giardino è caratterizzato prevalentemente dall’erba, potrebbe essere una buona idea quella di realizzare una pedana, per accedervi facilmente e senza difficoltà quando magari il terreno è bagnato, per esempio, per una pioggia.
    4. Essenziale per un buon giardino in stile moderno, è utilizzare un sistema di illuminazione capace di avere sia luci soft e tenui sia luci più accese e vive.
  • Il giardino è un luogo perfetto per rilassarsi, riposare e, perché no, anche per trascorrere una piacevole giornata con gli amici. Per questo, è ideale dotare il giardino di un barbecue: il protagonista di ogni festa all’aperto.

Arredare un giardino moderno: piante e fiori

Per arredare un giardino moderno in casa, non può assolutamente mancare il tocco di colore dato dalle piante. Prima di scegliere queste ultime, però, è importante tenere in considerazione il clima del luogo in cui si vive, il terreno e l’esposizione al sole. Tutte le piante, anche le più semplici, necessitano di particolari condizioni. Tra le piante più comuni per decorare un giardino, sono molto apprezzate le sempreverdi e quelle in fiore, perfette per conferire un tocco di colore all’ambiente esterno. Un’altra idea molto trendy, è quella rappresentata dalle piante rampicanti: queste sono ideali per abbellire i muri o per le staccionate. Per chi ama la natura e il giardino, una soluzione apprezzabile è quella di organizzare un piccolo orto: così da conferire all’ambiente maggiore valore estetico e usufruire di tutti i prodotti naturali e senza conservanti che l’orto produce ad ogni stagione.
