Lo Stile Provenzale

Chi ama i colori, la solarità, la natura e l'architettura semplice e romantica non dovrebbe mancare una visita in Provenza, soprattutto in primavera avanzata, quando la Provenza dà il meglio di se. Semplicità ed armonia caratterizzano gli ambienti provenzali da cui deriva l'arredamento in questo stile che puoi ricreare anche nella tua casa.

Cos'è la Provenza

La Provenza è una Regione della Francia meridionale, possiamo dire compresa tra la Costa azzurra e l'interno, fino al delfinato. Arrivando da nord, dopo la città di Gap, si arriva a Sisteron, una antica cittadina molto caratteristica che è definita come “La porta della Provenza”.

Qui avrai la sorpresa di respirare benissimo anche quando, prima e dopo la cittadina, l'afa estiva tende a soffocarti. Questo è possibile grazie alla strozzatura orografica che fa spirare il Mistral sempre in maniera forte in questo paese.

Da sud, con la Route Napoleon, una strada dall'alto valore storico, partendo da Nizza si sale verso l'interno e si raggiungono gli altopiani provenzali. Qui, nel periodo della fioritura, ammiri colori stupefacenti dal viola della lavanda al giallo dei girasoli e il verde della vegetazione.

Il tutto ad occupare estensioni di natura poste in ondulazioni piacevoli. In questo ambiente sono immersi numerosi villaggi rurali fatti di piccole case spesso colorate con i colori stessi della Provenza. Qui la vita scorre con i ritmi della natura, con la tranquillità e la serenità degli ambienti contadini che ti infondono calma e serenità a tua volta.

E' evidente che in questo ambiente non trovi lusso ma semplicità e all'interno delle case mai lusso ma arredameti altrettanto semplici e romantici. Dopo una tua visita in Provenza, che comunque presenta anche altri ambienti come la famosa Camargue con i suoi cavalli allo stato brado, ti verrà una voglia irresistibile di replicare anche a casa tua questa atmosfera.

Come arredare la tua casa in stile Provenzale, quali colori alle pareti, quali accessori e decorazioni per godere di questo stile particolare? Di questo andiamo a parlarti nelle righe seguenti.

Come creare uno stile Provenzale

A prima vista lo stile provenzale potrebbe essere confuso con il Country e con lo Shabby Chic, soprattutto con quest'ultimo. I colori dello stile Provenzale sono, infatti, rigidamente pastello e con questo lo stile Shabby Chic si incontrano.

Se è vero che quest'ultimo stile si caratterizza per un aspetto dell'arredamento vissuto ma reso moderno, da un certo punto di vista, rinnovato, lo stile Provenzale è maggiormente rustico.

Lo stile provenzale si caratterizza per i materiali, i colori specifici e lo stile decorativo. I colori sono prevalentemente l'ocra, il lilla, il celeste e il bianco, anche tutti presenti nelle tonalità pastello ed armonizzati perfettamente tra loro.

I materiali utilizzati sono assolutamente naturali, il ferro battuto, il legno, la pietra grezza ma anche la paglia, solo richiamata in diversi modi o reale. Ampia la presenza decorativa della vera lavanda che crea un effetto rustico, e da non sottovalutare, anche il profumo intenso che non è gradito, tra l'altro, dalle zanzare, costituendo anche una difesa da questi fastidiosi insetti.

Le pareti devono essere pitturate con colori pastello che ricordano la terra e i suoi fiori, rigorosamente pastello. Alle pareti si trovano complementi e decorazioni che devono essere dello stesso colore delle pareti ma in tonalità più scura.

I mobili dello stile Provenzale sono rustici, di ispirazione contadina, semplici e a loro volta nei colori pastello tipici della Provenza o bianchi. Ottima la scelta di mobili recuperati, decapita e riverniciati, rimessi un po' a posto nelle loro imperfezioni che devono, però, continuare a essere evidenti, dando un aspetto assolutamente vissuto ai diversi elementi di arredo.

Attraverso questi trattamenti, anche i mobili meno rustici ne assumono l'aspetto che è assolutamente d'obbligo per ottenere un arredamento in stile Provenzale. L'aspetto povero e semplice questo stile, unito ai colori pastello tipicamente provenzali, dona alla tua casa un'atmosfera pacificatrice, rilassante e assolutamente piacevole anche per i tuoi ospiti.