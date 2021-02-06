Ristruttura la tua casa in più fasi: da dove cominciare?
di Redazione
Se non vuoi o non puoi permetterti una riforma globale della casa, non rinunciare a fare miglioramenti passo passo pianificando per fasi. Se si decide di intraprendere una riforma per fasi: l'ideale è avere il progetto generale dei lavori sin dall'inizio. In questo modo non solo controllerai il costo totale della ristrutturazione, ma sarà anche molto pratico stabilire le diverse fasi del lavoro.
PERCHÉ CONSIDERARE UNA RIFORMA PER FASI?Il motivo principale per cui le persone si rivolgono a riformare la casa per fasi è solitamente economico, perché affrontare una riforma globale comporta un budget abbastanza (o molto) alto che deve essere pagato "subito". Sebbene di solito vengano stipulate voci e ricadute finanziarie diverse, la cosa normale è che alla fine dei lavori il budget totale viene regolato. Ma ci sono altri vantaggi nel decidere una riforma in fasi: hai più tempo per perfezionare il progetto e adattarlo e modificarlo secondo necessità. Il suo principale svantaggio? Dovrai armarti di pazienza, perché ci vorrà molto più tempo per vedere terminato il progetto finale. E la sensazione di "essere in opera" e di temporalità si allungherà. Ti diciamo cosa devi tenere in considerazione affinché il risultato finale sia un successo
BAGNOInsieme alla cucina, è la stanza da cui normalmente si inizia, poiché solitamente sono "indipendenti" dal resto della casa, anche a livello di pavimenti e pareti. La solita cosa è iniziare con le demolizioni e le regate per gli impianti, proseguire con il piatto doccia, i servizi igienici, le piastrelle e lasciare per ultimi il posizionamento dei mobili e del controsoffitto.
LA CUCINASe hai iniziato con il bagno, la cosa normale è continuare con la cucina. E viceversa. In cucina si consiglia di lasciare per ultimo il posizionamento dei mobili (anche se c'è chi preferisce installare i mobili prima per salvare le piastrelle nascoste dai mobili) e il controsoffitto, perché a volte si gioca con in modo che sia adattato ai mobili e quindi evitare spazi tra i mobili e il soffitto.
NELLE CUCINE APERTEQuando si vuole integrare la cucina nel soggiorno, bisogna tenere presente che i lavori interesseranno anche il soggiorno, soprattutto se si vuole unificare la pavimentazione tra i due ambienti. Inoltre, quando si lancia una partizione è possibile che alcune installazioni, come le prese elettriche, siano interessate. Tenetene conto perché forse varrà la pena effettuare insieme la riforma del soggiorno e della cucina.
SUOLODopo aver rinnovato la cucina e il bagno, il passo successivo sarebbe la pavimentazione . Se vuoi unificare il pavimento del resto degli spazi della casa, è meglio installare tutto in una volta. Se nella riforma del bagno o della cucina hai già installato il pavimento che andrai a posizionare nel resto della casa, è preferibile che al momento compri l'intero gioco in una volta. In caso contrario, corri il rischio che venga interrotto o che ci siano differenze a seconda delle spedizioni materiali.
LE PORTEChe tu voglia rinnovarle o se preferisci sfruttare quelle che avevi già prima di allestirle, è importante che il pavimento sia già posato prima di posarle perché probabilmente dovrai tagliarle di qualche centimetro. Soprattutto se hai installato la nuova pavimentazione su quella vecchia.
FINESTREQuando si rinnovano le finestre allo stesso modo delle porte, è meglio farlo quando il nuovo pavimento è già installato. Soprattutto se si dispone di finestre a balcone, poiché l'altezza della nuova pavimentazione può rendere difficile l'apertura.
ARIA CONDIZIONATA CANALIZZATASe hai intenzione di installare l'aria condizionata attraverso i condotti, l'opzione migliore è lasciarla quasi fino alla fine. Certo, devi averlo pianificato dall'inizio dei lavori, perché se vuoi che arrivi in bagno e in cucina, devi aver lasciato uno spazio sufficiente nel controsoffitto per poter posizionare i macchinari. In media si calcola che 30 cm di altezza siano sufficienti.
ARIA CONDIZIONATA A SPLITÈ una riforma che può essere più macchinosa di quanto sembri, perché dovrai fare delle trace nel muro per la sua installazione e portare il tubo di scarico dell'acqua nella cucina o nel bagno più vicini. I nuovi modelli evitano questo inconveniente.
PITTURA E CARTA DA PARATIIn un'opera, queste sono le finiture che vanno lasciate sempre per ultime, poiché durante il processo è possibile che le pareti abbiano subito dei colpi e sarà con la vernice che verranno riparati tutti questi piccoli difetti. In caso di applicazione di carta da parati, si consiglia inoltre di preparare le pareti come se dovessero essere tinteggiate in modo da non rilevare imperfezioni.
