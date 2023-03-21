Cosa verificare prima di comprare una casa? 5 aspetti fondamentali da valutare
di Redazione
21/03/2023
Scelte come l’acquisto di una casa sono in grado di cambiare per sempre la vita di una persona. Per questo preciso motivo è fondamentale prendere decisioni del genere con un certo pragmatismo, per non evitare di commettere degli errori grossolani di cui pentirsi praticamente da subito. Insomma, comprare casa rappresenta una decisione importante e, per questo motivo, è anche importante tenere conto ogni variabile in ballo per evitare di avere brutte sorprese e, soprattutto, poter tirare il tanto agognato sospiro di sollievo a fine giornata quando si rientra a casa dopo una routine dura e frenetica. Come già precedentemente accennato, dunque, esistono diversi parametri da tenere in considerazione quando si compra casa, che riguardano l’immobile in senso stretto, ma anche altri aspetti di carattere prettamente pratico e organizzativo. Comprare casa, quindi, non è assolutamente cosa da poco, così come ristrutturarla e personalizzarla in un secondo momento. Solamente dopo aver verificato che la casa abbia tutte le caratteristiche desiderate, infatti, si può iniziare a pensare a come arredarla. In merito a questo aspetto è sempre consigliabile optare per arredi di qualità come i mobili e le sedie italiane di Viadurini, realtà ormai consolidata negli arredamenti artigianali di lusso, in modo da avere la certezza che questi abbiano un design ricercato e siano realizzati con materiali di prima scelta. Scopriamo insieme, nelle prossime righe, alcuni consigli e dritte utili per verificare i parametri più importanti con cui potersi assicurare l’acquisto di una casa sicura e vivibile, oltre al compimento di un investimento concreto ed efficace.
Condizioni dell’appartamentoLa prima cosa da fare quando si acquista casa è controllare attentamente le condizioni degli stabili considerati. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di focalizzarvi sia sui singoli immobili che sull’intero edificio all’esterno. Non si tratta solo di un aspetto importante ai fini della vivibilità, ma anche di un fattore economico da non prendere assolutamente sottogamba. Una casa da ristrutturare in maniera profonda, infatti, richiederà un esborso economico ed un dispendio di energie di gran lunga più esosi rispetto ad uno stabile nuovo. Allo stesso tempo, comprare casa in un condominio prossimo alla ristrutturazione potrebbe richiedere spese accessorie indesiderate nel breve periodo.
Qualità del quartiereAltro fattore fondamentale è la zona in cui si compra casa. Un investimento del genere, infatti, richiede un’attenta riflessione anche in merito alla qualità della vita nel vicinato in cui si pensa di comprare casa, oltre all’efficienza dei servizi presenti e della rete di trasporti. Chi compra casa, del resto, spesso lo fa per essere vicino al lavoro, alle scuole e a tutti i punti di interesse per l’esecuzione al meglio della propria routine quotidiana. Per questo vi suggeriamo vivamente di controllare queste variabili, oltre alla facilità di parcheggio in assenza di posti auto.
BurocraziaDopo aver ridotto il range di scelta ed esservi informati riguardo le condizioni delle possibili case da acquistare, è tempo di comprendere realmente le condizioni burocratiche degli stabili scelti. Questo aspetto, infatti, è tra i più importanti da tenere in considerazione per evitare sorprese spiacevoli in fase di acquisto.
Valore dell’immobileSoprattutto quando si acquista casa per fare un investimento, è fondamentale assicurarsi che la casa in oggetto sia appetibile dal punto di vista economico. Affidarsi a dei consulenti esperti, in questi casi, può essere la soluzione migliore. Aspetti come i sopracitati, oltre alla presenza di accessori come ascensore e garage potrebbero essere d’aiuto.
Classe energeticaIn un’ottica di risparmio e di ottimizzazione dei consumi, un parametro su cui vi consigliamo di soffermarvi per la scelta della casa è la classe energetica dell’immobile, in modo da poter contenere i costi relativi ai consumi e avere una casa efficiente dal punto di vista energetico.
Articolo Precedente
Le tendenze attuali per i serramenti: tutto quello che devi sapere
Articolo Successivo
Flocculazione acqua della piscina, cos’è questo trattamento
Redazione