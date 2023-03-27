Loading...

100casa Logo 100casa

Le tendenze attuali per i serramenti: tutto quello che devi sapere

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2023

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I serramenti sono un elemento fondamentale di ogni edificio poiché hanno un impatto significativo sull'aspetto estetico, sul comfort e sulla sicurezza degli ambienti interni. Oltre a fornire un'adeguata illuminazione e ventilazione, i serramenti svolgono un ruolo importante nell'isolamento termico e acustico degli ambienti, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio e riducendo i costi di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre, i serramenti adeguatamente installati e sicuri possono prevenire furti e intrusioni indesiderate, aumentando la sicurezza degli abitanti dell'edificio. Per questo motivo, scegliere i serramenti giusti per un edificio è una decisione importante che richiede attenzione e cura nella scelta dei materiali, del design e dell'installazione. Ma quali sono le tendenze attuali per i serramenti? In questo articolo, esploreremo le principali novità del settore, dalle finestre agli infissi, dalle scuri alle persiane. Le tendenze attuali per le finestre Le finestre sono il punto di contatto tra la casa e il mondo esterno, e negli ultimi anni le tendenze riguardanti questa tipologia di infissi si sono orientate sempre di più verso l'efficienza energetica e la sostenibilità, strizzando l’occhio ad un design minimalista. Materiali Oltre ai classici PVC e alluminio, negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi materiali in grado di garantire elevate prestazioni in termini di isolamento termico, acustico e resistenza, come ad esempio:
  • Il vetro a basso emissivo, che permette di bloccare il calore all'interno dell'edificio, riducendo i costi di riscaldamento in inverno e mantenendo la freschezza in estate
  • I materiali compositi, come la fibra di vetro e la fibra di carbonio, che stanno diventando sempre più popolari per le loro eccellenti proprietà termiche e meccaniche.
  • I materiali biodegradabili e riciclabili, come la plastica biodegradabile e il legno, che sono sempre più richiesti poiché offrono la possibilità di realizzare finestre a basso impatto ambientale e di ridurre il consumo di risorse naturali
Design e struttura
  • Le finestre a triplo vetro sono sempre più richieste, poiché permettono di ridurre le dispersioni di calore e di rumore
  • Le finestre a taglio termico sono un'altra tendenza in crescita, in quanto riducono i ponti termici e migliorano l'efficienza energetica della casa
  • Le finestre scorrevoli sono la scelta di tutti coloro che desiderano risparmiare spazio creando una connessione più diretta tra l'interno e l’esterno dell’abitazione
  • Le finestre con profili sottili, invece, si integrano perfettamente con l'architettura moderna, garantendo uno stile minimalista e funzionale; il design minimal è infatti una tendenza in crescita, rappresentato da linee pulite, ed un aspetto moderno e contemporaneo complessivo.
  • Le finestre intelligenti infine sono in grado di regolare l'illuminazione ed il clima all'interno delle stanze in base alle condizioni esterne, e stanno guadagnando una sempre maggior popolarità grazie alla loro capacità di migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli ambienti interni.
Le tendenze attuali per le scuri Le scuri, o scuretti, sono un elemento tipico delle case tradizionali, ma per quanto rappresentino un elemento di classicità, anche in questo caso le tendenze attuali del settore sono orientate verso l'innovazione e il design. Materiali Il materiale classico usato per la produzione di scuri e scuretti è il legno, ma negli ultimi anni si sta assistendo ad una diffusione sempre più massiccia dell’alluminio, poiché garantisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed un design decisamente più attuale. Inoltre negli ultimi anni, sono stati sviluppati nuovi materiali per la produzione di scuretti per finestre in grado di offrire elevate prestazioni in termini di isolamento termico, acustico e resistenza. Uno dei materiali più innovativi in assoluto è il poliuretano espanso rigido, che ha un'elevata capacità isolante e resistenza alla compressione, ma tra i materiali di ultima tendenza figurano anche la fibra di vetro, che offre una maggiore resistenza agli urti e alle intemperie, e materiali riciclabili come la plastica biodegradabile, che sta diventando sempre più popolare per la produzione di scuretti eco-sostenibili. In generale, la scelta del materiale più adatto dipende dalle esigenze specifiche dell'edificio e dei suoi proprietari, nonché dal design e dallo stile dell'edificio stesso. Design e struttura Gli scuri e gli scuretti moderni presentano un design e una struttura avanzati, progettati per garantire elevate prestazioni in termini di isolamento termico, acustico e resistenza alle intemperie. Il design flessibile degli scuretti orientabili consente di regolare la luce e la ventilazione della casa in modo preciso, garantendo un comfort elevato in ogni situazione. Gli scuretti più moderni sono dotati di serrature e persino di sistemi di chiusura automatizzati per una maggiore sicurezza ed una maggiore comodità e praticità di apertura e chiusura. In generale, gli scuri per finestre da interno presentano ad oggi un'attenzione crescente ai dettagli, alla funzionalità e alla durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile ed elegante per migliorare l'aspetto e le prestazioni dell'edificio. Le tendenze attuali per le persiane Le persiane sono un altro elemento tipico delle case tradizionali, ma anche in questo caso le tendenze sono cambiate nel tempo: negli ultimi anni, ci sono state diverse tendenze in termini di design e materiali utilizzati per le persiane, a partire dai materiali utilizzati. Materiali Oltre ai grandi classici come l’alluminio, leggero, resistente e facile da pulire, ed il PVC, resistente all’umidità, alla muffa e all’usura, oggi una delle tendenze più popolari è l'utilizzo di materiali eco-sostenibili come ad esempio:
  • Il legno riciclato: questo materiale è ottenuto da vecchie porte, finestre e mobili di legno che vengono riutilizzati per la costruzione delle persiane. Il legno riciclato non solo è ecologico, ma è anche resistente e durevole.
  • Il bambù: le persiane in bambù sono un'ottima opzione per chi cerca un'alternativa eco-sostenibile al legno. Il bambù è un materiale resistente e durevole, e può essere facilmente tinteggiato in vari colori.
  • I materiali compositi: sono una combinazione di diversi materiali come la fibra di vetro e la resina. Questi materiali sono altamente resistenti e durevoli, e possono essere facilmente modellati in diverse forme e dimensioni.
Il fatto che questi materiali siano ecologici non deve trarre in inganno, perché le persiane realizzate in questi materiali sono anche resistenti e durevoli, oltre che molto belli. Design e struttura Le persiane in stile minimalista sono diventate molto popolari, e  sono caratterizzate da linee pulite e semplici e colori neutri, come il bianco, il nero ed il grigio antracite, che si integrano perfettamente con l'architettura moderna. Alcuni degli stili favoriti attualmente sono:
  • Le persiane frangisole, che consentono di regolare la luce della casa in modo preciso, garantendo un comfort elevato in ogni situazione
  • Le persiane a lamelle orientabili, che permettono di ottenere un elevato tenore di privacy interna della casa
  • Le persiane motorizzate che possono aprirsi, chiudersi e regolarsi con un pulsante o un’applicazione funzionante da remoto.
Queste tendenze dimostrano come le persiane non debbano solo essere funzionali, ma debbano anche costituire un elemento di design importante per qualsiasi casa moderna. Le tendenze attuali per gli infissi Gli infissi sono l'elemento che tiene insieme la finestra, proteggendola e garantendo un'ottima tenuta termica ed acustica; possono infatti influire sull'aspetto estetico di una casa, ma anche sulla funzionalità e sull'efficienza energetica dell'edificio. Le tendenze attuali del settore sono orientate verso materiali resistenti e di design come: Materiali: Negli ultimi anni sono stati sviluppati materiali di ultima generazione per gli infissi, con caratteristiche tecniche avanzate e prestazioni superiori rispetto ai materiali classici quali legno, alluminio e PVC
  • Fibra di carbonio: è un materiale leggero e resistente, comunemente utilizzato nell’industria aerospaziale e automobilistica. Nel settore degli infissi garantisce risultati ad altissime prestazioni, che offrono eccellente isolamento termico ed acustico, resistenza alle intemperie e alla deformazione
  • Acciaio zincato: è un materiale resistente alla corrosione e alla ruggine. Gli infissi realizzati in questo materiale, oltre a essere resistenti e durevoli, richiedono pochissima manutenzione
  • Compositi termoplastici: sono una composizione di resine termoplastiche e fibre di vetro. Questi materiali sono resistenti agli urti, alla deformazione, alla corrosione ed offrono inoltre un’ottima efficienza energetica
  • Legno laminato: è un materiale composito ottenuto dall'incollaggio di strati di legno. Questo materiale è resistente e durevole, e offre eccellente isolamento termico e acustico
  • Poliuretano espanso ad alta densità: è un materiale isolante che può essere utilizzato come riempimento tra le parti interne degli infissi. Questo materiale offre un'eccellente isolamento termico e acustico, e contribuisce ad aumentare l'efficienza energetica degli infissi
Design: Il design moderno degli infissi si è evoluto negli ultimi anni, grazie alla ricerca di soluzioni innovative che coniugano funzionalità ed estetica. Uno dei trend più diffusi riguarda anche in questo caso l'utilizzo di linee minimaliste e pulite, con un'attenzione particolare alla simmetria e alla precisione delle forme. Gli infissi moderni spesso presentano profili sottili e slanciati, che creano un effetto di maggiore luminosità e spazio all'interno degli ambienti. Inoltre, gli infissi moderni possono essere personalizzati con una vasta gamma di finiture, colori e texture, per adattarsi alle diverse esigenze di stile e di arredamento degli interni ed esterni. Alcuni modelli di infissi moderni includono anche soluzioni tecnologiche avanzate, come l'automazione e il controllo remoto, per aumentare la comodità e la sicurezza degli utenti. Conclusioni In definitiva, le tendenze attuali sono orientate verso un’innovazione tecnologica che possa essere in grado di garantire un'ottima funzionalità e coniugarla ad un'estetica moderna e accattivante, cercando un equilibrio tra funzionalità, comfort ed estetica, per creare soluzioni sempre più sofisticate e all'avanguardia. Per quanto la scelta dei materiali e del design degli infissi dipenda dalle esigenze e dalle preferenze personali del proprietario di casa, nonché dal budget a disposizione, è importante optare per una soluzione resistente e durevole che possa garantire la lunga durata degli infissi e un'adeguata efficienza energetica, garantendo un elevato e una casa esteticamente bella e funzionale.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

7 idee per decorare una casa vacanze

Articolo Successivo

Cosa verificare prima di comprare una casa? 5 aspetti fondamentali da valutare

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Segui questi consigli per migliorare la qualità della vita nella tua casa

Segui questi consigli per migliorare la qualità della vita nella tua casa

27/05/2025

Sei motivi per affidarsi ad una ditta specializzata per il tuo trasloco

Sei motivi per affidarsi ad una ditta specializzata per il tuo trasloco

21/01/2025

Natale in casa: arredamento e fiori per decorazioni magiche

Natale in casa: arredamento e fiori per decorazioni magiche

17/12/2024