Le tendenze attuali per i serramenti: tutto quello che devi sapere
di Redazione
27/03/2023
I serramenti sono un elemento fondamentale di ogni edificio poiché hanno un impatto significativo sull'aspetto estetico, sul comfort e sulla sicurezza degli ambienti interni. Oltre a fornire un'adeguata illuminazione e ventilazione, i serramenti svolgono un ruolo importante nell'isolamento termico e acustico degli ambienti, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio e riducendo i costi di riscaldamento e raffrescamento. Inoltre, i serramenti adeguatamente installati e sicuri possono prevenire furti e intrusioni indesiderate, aumentando la sicurezza degli abitanti dell'edificio. Per questo motivo, scegliere i serramenti giusti per un edificio è una decisione importante che richiede attenzione e cura nella scelta dei materiali, del design e dell'installazione. Ma quali sono le tendenze attuali per i serramenti? In questo articolo, esploreremo le principali novità del settore, dalle finestre agli infissi, dalle scuri alle persiane. Le tendenze attuali per le finestre Le finestre sono il punto di contatto tra la casa e il mondo esterno, e negli ultimi anni le tendenze riguardanti questa tipologia di infissi si sono orientate sempre di più verso l'efficienza energetica e la sostenibilità, strizzando l’occhio ad un design minimalista. Materiali Oltre ai classici PVC e alluminio, negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi materiali in grado di garantire elevate prestazioni in termini di isolamento termico, acustico e resistenza, come ad esempio:
- Il vetro a basso emissivo, che permette di bloccare il calore all'interno dell'edificio, riducendo i costi di riscaldamento in inverno e mantenendo la freschezza in estate
- I materiali compositi, come la fibra di vetro e la fibra di carbonio, che stanno diventando sempre più popolari per le loro eccellenti proprietà termiche e meccaniche.
- I materiali biodegradabili e riciclabili, come la plastica biodegradabile e il legno, che sono sempre più richiesti poiché offrono la possibilità di realizzare finestre a basso impatto ambientale e di ridurre il consumo di risorse naturali
- Le finestre a triplo vetro sono sempre più richieste, poiché permettono di ridurre le dispersioni di calore e di rumore
- Le finestre a taglio termico sono un'altra tendenza in crescita, in quanto riducono i ponti termici e migliorano l'efficienza energetica della casa
- Le finestre scorrevoli sono la scelta di tutti coloro che desiderano risparmiare spazio creando una connessione più diretta tra l'interno e l’esterno dell’abitazione
- Le finestre con profili sottili, invece, si integrano perfettamente con l'architettura moderna, garantendo uno stile minimalista e funzionale; il design minimal è infatti una tendenza in crescita, rappresentato da linee pulite, ed un aspetto moderno e contemporaneo complessivo.
- Le finestre intelligenti infine sono in grado di regolare l'illuminazione ed il clima all'interno delle stanze in base alle condizioni esterne, e stanno guadagnando una sempre maggior popolarità grazie alla loro capacità di migliorare l'efficienza energetica e il comfort degli ambienti interni.
- Il legno riciclato: questo materiale è ottenuto da vecchie porte, finestre e mobili di legno che vengono riutilizzati per la costruzione delle persiane. Il legno riciclato non solo è ecologico, ma è anche resistente e durevole.
- Il bambù: le persiane in bambù sono un'ottima opzione per chi cerca un'alternativa eco-sostenibile al legno. Il bambù è un materiale resistente e durevole, e può essere facilmente tinteggiato in vari colori.
- I materiali compositi: sono una combinazione di diversi materiali come la fibra di vetro e la resina. Questi materiali sono altamente resistenti e durevoli, e possono essere facilmente modellati in diverse forme e dimensioni.
- Le persiane frangisole, che consentono di regolare la luce della casa in modo preciso, garantendo un comfort elevato in ogni situazione
- Le persiane a lamelle orientabili, che permettono di ottenere un elevato tenore di privacy interna della casa
- Le persiane motorizzate che possono aprirsi, chiudersi e regolarsi con un pulsante o un’applicazione funzionante da remoto.
- Fibra di carbonio: è un materiale leggero e resistente, comunemente utilizzato nell’industria aerospaziale e automobilistica. Nel settore degli infissi garantisce risultati ad altissime prestazioni, che offrono eccellente isolamento termico ed acustico, resistenza alle intemperie e alla deformazione
- Acciaio zincato: è un materiale resistente alla corrosione e alla ruggine. Gli infissi realizzati in questo materiale, oltre a essere resistenti e durevoli, richiedono pochissima manutenzione
- Compositi termoplastici: sono una composizione di resine termoplastiche e fibre di vetro. Questi materiali sono resistenti agli urti, alla deformazione, alla corrosione ed offrono inoltre un’ottima efficienza energetica
- Legno laminato: è un materiale composito ottenuto dall'incollaggio di strati di legno. Questo materiale è resistente e durevole, e offre eccellente isolamento termico e acustico
- Poliuretano espanso ad alta densità: è un materiale isolante che può essere utilizzato come riempimento tra le parti interne degli infissi. Questo materiale offre un'eccellente isolamento termico e acustico, e contribuisce ad aumentare l'efficienza energetica degli infissi
Articolo Precedente
7 idee per decorare una casa vacanze
Articolo Successivo
Cosa verificare prima di comprare una casa? 5 aspetti fondamentali da valutare
Redazione