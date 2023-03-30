7 idee per decorare una casa vacanze
di Redazione
30/03/2023
Possedere una casa e renderla perfetta per l’affitto di vacanze è un’ottima occasione per guadagnare qualche soldino in più. Ma fare veramente felici tutte le persone che ci andranno a soggiornare non è la cosa più facile. Per questo motivo abbiamo deciso di darvi alcune idee vincenti per decorare una casa vacanze.
Cosa tenere in considerazioneTra le cose essenziali a cui fare riferimento quando si tratta di una case vacanze c’è la praticità, ovvero un modo facile e funzionale per gestire gli affitti durante tutto l’anno. Molto utile in questo senso è un software gestione affitti turistici. Sul mercato ci sono quindi degli strumenti che facilitano il lavoro e non di poco: sono software che accolgono tutte le informazioni dal sito web della casa vacanze e qualsiasi altro canale esterno, permettono di gestire le proprietà turistiche da unica piattaforma, di risparmiare tempo e fatica e molto altro ancora. Per decorare una casa vacanze, o anche se si vuole aprire un bed and breakfast, è necessario tenere in considerazione numerosi fattori. La prima cosa a cui pensare è il tipo di clientela che si vuole attirare. Da non sottovalutare è anche la possibile scelta di mobili caratteristici: una casa in montagna, per esempio, dovrebbe avere decorazioni tipiche, di certo non è il massimo trovarci appeso un telo da mare o un paio di braccioli. Infine non bisogna assolutamente dimenticare le questioni burocratiche e anzi, è sempre meglio farsi aiutare da esperti del settore come i commercialisti.
Le idee per decorareMa ora passiamo alle idee per decorare una casa vacanze. La regola d’oro, senza ombra di dubbio, è puntare su pulizia e funzionalità, senza però dimenticarsi che devono plasmarsi con il proprio stile. Bisogna quindi provvedere ai servizi e agli oggetti necessari, ma anche curare l’atmosfera della casa. Lo si può fare, per esempio, inserendo qualche pezzo vintage che racconti la storia di chi affitta. Particolare attenzione devono avere le decorazioni dell’ingresso: è il biglietto da visita della casa vacanze. Si consigliano quindi arredi utili ma d’effetto e che siano in grado di mostrare subito il gusto e la cura per i particolari. In vacanza bisogna stare comodi e avere quello che non si può possedere nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo un’altra idea vincente è utilizzare un letto confortevole e, soprattutto, molto grande. Se c’è qualcosa su cui gli ospiti sono intransigenti è proprio sul materasso su cui vanno a dormire: deve essere comodissimo, per rilassarsi e recuperare energie dopo le escursioni del giorno. Un’altra stanza che merita particolare attenzione è il bagno, il luogo del relax e del comfort per eccellenza. Ciò vuol dire che non deve mancare proprio nulla e che si deve far notare per la pulizia dei sanitari, per gli asciugamani freschi di bucato, per la presenza di saponi e lozioni profumate. Meglio optare per un bagno insolito e personalizzato, e magari con una splendida vasca freestanding. Infine, un’idea che piace sempre a tutti gli ospiti è quella di avere a disposizione angoli relax dove intrattenersi a leggere, bere un tè, ascoltare buona musica. E farlo è molto semplice: basta una poltrona, un tavolino e qualche bella tazza in cucina.
