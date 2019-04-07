Pavimenti moderni in marmo, alla riscoperta di questo materiale pregiato
di Redazione
07/04/2019
Nella scelta del materiale su cui puntare per una pavimentazione interna, il marmo è sicuramente quello che riesce a donare un tocco di eleganza che non ha eguali. Un pavimento in marmo, infatti, riesce a donare a qualsiasi ambiente uno stile veramente unico e dal fascino intramontabile. È possibile scegliere sia la tonalità che le sfumature di questo materiale, in modo tale da personalizzare secondo le proprie preferenze un certo ambiente dell’abitazione.
La scelta del tipo di marmoClasse e bellezza che non scadono mai: il marmo è una soluzione che non passerà mai di moda per la pavimentazione della propria abitazione. I pavimenti in marmo si caratterizzano per avere un alto livello di impermeabilità, ma anche di resistenza nei confronti degli urti e delle abrasioni. Non solo, visto che questo materiale ha un’alta resistenza pure nei confronti di grassi e oli, ovviamente a patto che il pavimento venga trattato in precedenza con una specifica lavorazione. Nel momento in cui si sceglie uno dei pavimenti moderni di Artheco.it in marmo, però, ci sono degli aspetti da valutare dal punto di vista estetico, dal momento che sul mercato si possono trovare davvero tantissime sfumature, colorazioni e intarsi. I pavimenti in marmo che vengono creati con dei granuli oppure con delle parti di pietra di elevate dimensioni sono stati ribattezzati “alla veneziana” e hanno come peculiarità quella di essere particolarmente resistenti. Poi c’è il travertino, una roccia che presenta tra le sue caratteristiche primarie quelle di essere antiscivolo e antigelo: per questa ragione, su questa tipologia di marmo si punta soprattutto per la realizzazione di terrazzi e balconi. Sul mercato si possono trovare anche dei pavimenti in marmo il cui punto di forza deriva dalla presenza di numerosi decori e intarsi, aggiunti in varie colorazioni.
Pavimenti in marmo e stili diversi che si incontranoIn tanti casi, i pavimenti in marmo vengono sfruttati per la creazione di ambienti caratterizzati da uno stile total white. Capita spesso, quindi, di puntare su delle piastrelle in marmo bianco di notevoli dimensioni, in grado di garantire un impatto elegante e brillante, soprattutto se esaltato dalla luce naturale che proviene da finestre piuttosto grandi. Il bianco come colore per i pavimenti in marmo va scelto in alcune situazioni specifiche: ad esempio qualora si voglia dare maggiore luce ad una determinata stanza o ambiente, oppure quando nella propria abitazione si trovano delle finestre enormi, spesso panoramiche. Altre volte, però, si può anche realizzare un effetto combinato, sfruttando due tipi di pavimenti in marmo differenti. Ad esempio, spesso si possono notare delle sale da bagno caratterizzate da un pavimento in marmo in cui si alternano il bianco, il marrone e l’avorio, per creare un risultato estetico finale davvero molto interessante e variegato. Capita di vedere tante volte i pavimenti in marmo anche in un ambiente come la cucina o la zona pranzo, soprattutto in quelle che presentano uno stile classico. Il marmo riesce sempre a donare quell’impatto elegante e di lusso che rappresenta la soluzione più adatta a contesti residenziali.
