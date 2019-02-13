Giardino: come preparare quello invernale
di Redazione
13/02/2019
Il giardino invernale ben curatoSolitamente l'immagine del giardino invernale si ricollega a qualcosa di poco vivace, confrontato con quelli primaverili e estivi, Perché i fiori colorati e frutti hanno lasciato il posto ai colori scuri delle foglie cadute, e delle piante meno rigogliose, vi sono piante che addirittura non sopravvivono al freddo, e lasciano spazi vuoti nei vasi e nelle aiuole; questo conferisce un'aria veramente triste al giardino. Ma rimediare è facile, basta mettersi al lavoro ricreando lo spazio con un mood invernale più allegro. Tuttavia un giardino invernale se ben curato può apparire gradevole e soprattutto preservare la salute del terreno e degli arbusti più resistenti; pronti per la successiva bella stagione; i lavori essenziali che vanno effettuati prima del clima freddo sono: tenere ben pulito dalle foglie, poiché le foglie cadute sul terreno tolgono luce e nutrimento all'erba; causando la crescita scarsa o disordinata della stessa, inoltre il tappeto erboso rischia di ammalarsi e di crescere con vistose macchie.
Dalle foglie la compostaSe in giardino vi sono molti alberi, un soffiatore per foglie, per tenere pulito potrebbe essere molto utile, le foglie d'autunno però non vanno gettate via perché possono essere utili a fare un'ottima composta ovvero un concime che viene prodotto dallo stoccaggio delle foglie in contenitori di plastica dove va aggiunta una leggera quantità d'acqua. Il contenitore poi va lasciato coperto e le foglie a macerare. Quando le foglie saranno ben marcite, ecco che saranno pronte per diventare concime. Per rendere utile il fogliame secco è possibile anche effettuare una raccolta in buon ordine, i cumuli di foglie possono essere utili a dare riparo a ricci e piccoli animali, che normalmente vivono nel prato; in merito alla potatura degli alberi bisogna tenere in conto anche che potando eccessivamente le piante del nostro giardino togliamo la possibilità agli uccelli di avere un nido; oltretutto rischiamo proprio di abbattere i rifugi che gli uccelli si sono costruiti tra i rami e le foglie delle nostre piante.
Pulire e preparare lo spazio esternoLa fauna selvatica è utile proprio per tenere pulito il nostro giardino; questo poiché nutrendosi di quello che resta nel giardino contribuiscono alla pulizia del medesimo La pulizia vera e propria invece va effettuata molto scrupolosamente anche nelle serre; è necessario mantenerle asciutte, ben spazzate dai detriti e vanno puliti i vetri molto scrupolosamente; perchè sono il principale mezzo di illuminazione, e lasciano passare i raggi del sole anche quelli miti invernali. Inoltre la serra andrebbe anche disinfettata con dei prodotti appositi, e ripulita a fondo con un'idropulitrice; questo vale per una serra in muratura con vetri normali, ma per le serre in telaio di legno, bisogna andare più cauti con le pulizie drastiche.
Le piante adeguate per il geloVanno poi ripulite le grondaie, i filtri lavabili, e tubi di riempimento, perché la serra sia pronta per accogliere la nuova terra le nuove piante a primavera; per effettuare una pulizia ben fatta e' importante anche la manutenzione costante degli attrezzi. Una volta effettuate tutte queste operazioni il vostro giardino è pronto per diventare un giardino d'inverno; dove potrete invasare o interrare le piante più resistenti alle basse temperature.
Le piante invernali più fortiViola invernale Agrifoglio Erika Amamelide Bucaneve Calicanto Camelia Rosa di Natale Cavolo ornamentale Ciclamino Gelsomino
Redazione
