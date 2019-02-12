San Valentino 2019: i regali perfetti per lui
di Redazione
12/02/2019
San Valentino 2019, anche per quest'anno è arrivato il momento di pensare ai regali per San Valentino. Generalmente sono sempre gli uomini che si preoccupano di preparare un regalo adeguato per le loro compagne, ma anche le donne si preoccupano di trovare il regalo giusto, il regalo perfetto per l'uomo che amano. Non possono mancare i fiori, oggi ormai è consentito regalarne anche agli uomini, mentre un tempo erano riservati alle donne; ma insieme a un bel mazzo di rose, cosa possiamo regalare all'amato?
Devi fare un regalo, ma non sai cosa comperareGeneralmente quando ci si trova nella necessità di fare un regalo, molte volte non si sa che cosa comprare, molte persone si orientano più facilmente verso i regali utili, altre invece preferiscono regalare qualcosa di particolare e speciale, anche di molto costoso, ma il più delle volte questi regali si rivelano inutili, e finiscono in un cassetto. Il regalo semplice ma utile riscuote sempre più successo; questo è da tenere in conto.
San Valentino vi mette nel panicoSe con l'arrivo di San Valentino siete nel panico, ecco qui una mini-guida, un mini vademecum dei regali migliori per quest'anno, da fare al vostro lui nel comparto dell'abbigliamento; i regali che possono fare piacere a un uomo sono quasi sempre di carattere pratico, ad esempio una t-shirt, o una giacca mezza stagione, il must have di sempre sono le camicie. Soprattutto se sono firmate.
Abbigliamento: le ideeL'abbigliamento è l'idea top per il regalo da fare a San Valentino al proprio innamorato. Infatti le donne generalmente optano sempre per capi di abbigliamento; dalla cravatta, ai calzini di cashmere, e poi sciarpe, pigiami, e anche biancheria intima, la t-shirt come dicevamo è uno dei must per i regali da fare a un uomo. Veramente apprezzato se la t-shirt è di un Brand famoso; cioè la classica Polo declinata in colori basici, che si possono portare con tutto.
Felpe, blazer e cravatteUn altro capo molto gettonato per un regalo da fare al marito o al fidanzato è la felpa. Ovviamente questi capi hanno una valenza per l'uomo che ama vestirsi in modo sportivo; per chi invece predilige l'abbigliamento più classico allora il regalo perfetto potrebbe essere un Blazer, magari in Denim, oppure anche una classica camicia. Un'altra idea valida è la giacca a vento; un capo versatile che può tornare sempre utile soprattutto nelle giornate di pioggia. Sempre gradito anche il classico maglioncino a "v" di cashmere.
Lo stile del proprio uomoMa le idee per un regalo da fare a San Valentino non finiscono qui, restando sempre nel campo dell'abbigliamento possiamo orientare le nostre idee verso la pelletteria; ovvero cinture, scarpe portafogli, e borselli.
L'uomo "classico"Se il nostro compagno ama usare dei copricapo allora possiamo anche regalare un berretto di lana, o un cappello con visiera; se lo stile del proprio uomo è assolutamente classico e rigoroso allora il cappello da comperare sarà quello del genere a falde larghe; la cravatta è un classico scontato, questo è vero. Ma oggi acquistare e regalare una cravatta firmata è comunque un gesto apprezzato. Un grazioso regalo, spiritoso e romantico può essere comperare per lui delle
Libri profumi, film o dopobarbaSe l'abbigliamento non è a vostro parere il comparto giusto, potete sempre virare verso i prodotti da bagno; o i profumi e le colonie; un regalo quasi sempre azzeccato per chi ama la lettura è un buon libro; o una collana di film; fare un regalo è sempre difficile anche se chi dovrà riceverlo è vostro marito da mezzo secolo, allora bisogna davvero dare fondo all'inventiva per stupirlo ancora.
