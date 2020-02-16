Consigli per progettare un bagno moderno
di Redazione
16/02/2020
Volete rinnovare il design del vostro bagno? Una delle cose che dovreste fare se volete che il vostro bagno smetta di sembrare vecchio, è rinnovare tutti i mobili. Al giorno d'oggi ci sono mobili per il bagno dal design moderno, funzionali e pratici, ideali per sfruttare al meglio le dimensioni della stanza. È importante pensare allo spazio che avete a disposizione quando ristrutturate il vostro bagno (o qualsiasi altra stanza della vostra casa). Se avete una stanza abbastanza piccola, assicuratevi che i nuovi mobili abbiano scomparti sufficienti per riporre tutte le vostre cose. Se il vostro bagno è diventato vecchio stile e volete dargli un look completamente nuovo, ecco dei consigli per progettare un bagno moderno.
Ripristinare la distribuzione degli elementiUn altro problema che dovete risolvere prima di mettervi al lavoro con la ristrutturazione del vostro bagno, sarà quello di verificare che la distribuzione degli elementi sia adeguata. Il vostro bagno è pratico e funzionale? C'è una distribuzione che potrebbe migliorare ulteriormente questa funzionalità? Disegnate il vostro bagno su un piano in scala e cambiate gli elementi che ne fanno parte fino a quando non avrete verificato che la distribuzione attuale sia la migliore possibile. Optate per degli accessori bagno colorati, in modo da dare un tocco allegro alla vostra stanza, senza rinunciare all’eleganza.
Allungare lo specchioNegli spazi più stretti, avere uno specchio che si allunga sulla parete può permettere a due persone di usarlo contemporaneamente. In condizioni di spazio non ideali, ogni centimetro aiuta.
Cambiare la vasca con una pratica docciaLa maggior parte dei vecchi bagni ha una vasca al posto della doccia. Attualmente, una delle ristrutturazioni più comuni nelle vecchie case è quella di cambiare la vasca da bagno, sostituendola con un box doccia. Le docce sono più comode, funzionali e pratiche delle vasche da bagno.
Montare il portasciugamani su una portaQuando lo spazio è al minimo, montare il portasciugamani sulla porta. Potrebbe essere necessario conservare la maggior parte degli asciugamani in un armadio da biancheria, spesso anche in una stanza diversa dal bagno, ma è essenziale avere un'asciugamano a portata di mano, vicino al lavello.
Lavabo e WC sospesiSe volete che il vostro bagno abbia un design moderno, dovreste scegliere modelli di toilette e lavandini sospesi. Questo, oltre ad ottenere un effetto visivo più pulito, vi aiuterà a far sembrare ancora più spazioso il vostro bagno.
Cambiare le piastrelle del vecchio bagnoNiente invecchia di più di una piastrella con fantasie ormai sorpassate. Se volete davvero rinnovare il vostro bagno, dovete considerare di cambiare le piastrelle con altre nuove. Con una mano di vernice è possibile nascondere i bordi e i disegni di quelle piastrelle, questa è l'opzione più economica se non si vogliono spendere molti soldi per cambiare tutte le piastrelle. Anche se si decide di decorare un bagno in stile vintage, è importante farlo con piacere.
Non posizionare la toilette davanti alla portaSpesso le porte del bagno vengono lasciate aperte, il che significa che voi o qualsiasi ospite della vostra casa che passa vedrà il bagno. Non è la cosa esteticamente piacevole da guardare. Se si spera di ottenere un un'atmosfera elegante dal vostro nuovo bagno, posizionate il wc al centro della stanza, senza rovinare l'atmosfera.
Articolo Precedente
Noleggio idropulitrice, ecco i casi in cui conviene
Articolo Successivo
Cosa è indispensabile sapere per scegliere una polizza mutuo
Redazione