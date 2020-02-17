Noleggio idropulitrice, ecco i casi in cui conviene
Quando si parla di idropulitrici si fa riferimento ad una serie di macchinari che vengono impiegati per la pulizia e possono distinguersi in modelli ad uso domestico oppure ad uso industriale. In un caso o nell’altro, può essere utile capire come funziona il servizio di noleggio idropulitrice, ma è chiaro che la prima categoria è quella che presenta dimensioni e potenza inferiori. Le idropulitrici, come si può facilmente intuire dal nome, sono in grado di sfruttare l’acqua per provvedere all’eliminazione di tutte quelle macchie, piuttosto che della sporcizia che è presente su una determinata superficie. Il getto di acqua può essere caldo oppure freddo, ma si caratterizza per avere una potenza davvero impressionante. È proprio questa la ragione per cui le idropulitrici sono in grado di rimuovere qualsiasi tipologia di macchia. È sufficiente dare un’occhiata alla potenza di questi dispositivi, che è compresa tra 80 e 200 bar in riferimento ai modelli domestici, mentre quelli di stampo industriale e professionale possono arrivare a toccare una potenza anche pari a 1600 bar. Proprio le idropulitrici industriali si caratterizzano per avere un livello di potenza talmente alto da riuscire a “tagliare” in due un blocco di granito. Spesso e volentieri, vengono impiegate per delle pulizie di carattere estremo. Basti pensare alla rimozione di graffiti dalle pareti piuttosto che per la pulizia delle strade. Dando un’occhiata ai prezzi, possiamo notare come per i modelli domestici la spesa sia molto contenuta, intorno ai 50/100 euro, mentre alcuni più avanzati tecnologicamente possono costare anche fino a 300 euro. Discorso diverso per le idropulitrici industriali che, invece, hanno un prezzo che si spinge anche fino a 2000 euro.
Come si può noleggiare un’idropulitriceÈ abbastanza facile intuire che chi volesse avere a disposizione in casa un simile elettrodomestico, dovrà orientarsi su un modello caratterizzato da una potenza medio-bassa. È abbastanza chiaro come utilizzare un tale dispositivo ad una potenza eccessivamente alta può comportare gravi rischi anche per la propria incolumità e di quella delle persone intorno se non si sa gestire meccanismi simili. Per chi vuole evitare, però, di dover spendere tali somme per comprare un’idropulitrice ad acqua calda, ecco che la soluzione del noleggio diventa quella principale. Si tratta di un’opzione perfetta per tutti coloro che hanno bisogno di utilizzare tale strumento solamente una o due volte all’anno. Il noleggio si può effettuare non solo nei negozi specializzati, ma anche all’interno di catene importanti oppure negozi di franchising o, ancora, sul web, con i vari e-Commerce.
Quanto costa il servizio di noleggio di un’idropulitriceCome abbiamo visto in precedenza l’acquisto di un simile macchinario aumenta insieme alla potenza, ma anche al design e alle dimensioni. È chiaro, quindi, che la spesa per chi vuole un modello moderno e piuttosto potente sarà molto più elevata in confronto a modelli più vecchi. È chiaro che usufruendo del servizio di noleggio questi problemi vengono meno. Nella maggior parte dei casi, le idropulitrici che vengono messe a disposizione per il servizio di noleggio si caratterizzano per avere una potenza maggiore in confronto a quelle che si possono trovare sul mercato, soprattutto per via del fatto che spesso la richiesta arriva da aziende che ne hanno bisogno per effettuare interventi di pulizia molto importanti. Un altro elemento che può condizionare la spesa relativa al noleggio di questo macchinario è certamente la durata dello stesso. Diverse aziende specializzate mettono a disposizione l’opportunità di sfruttare delle offerte del tutto particolare, con un costo giornaliero che scende man mano che aumentano i giorni in cui si usufruisce del servizio di noleggio. Ad esempio, mediamente il noleggio di un simile dispositivo per uno oppure per due giorni avrà un costo pari a 120-140 euro complessivi.
