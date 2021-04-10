Armadi guardaroba: complementi d'arredo da vivere, oltre che da usare

Vantaggi offerti dalle cabine armadio

Ottimizzare gli spazi di una cabina armadio

Impieghi degli armadi guardaroba a struttura modulare

A chi affidarsi per acquistare una cabina armadio o un armadio guardaroba modulare

Utilissimo in camera da letto e indispensabile in qualsiasi abitazione,è diventato, secondo le intenzioni degli interior designer, un complemento d'arredo ormai essenziale. Si tratta di un armadio molto capiente, che se organizzato con cassetti scorrevoli, ripiani e contenitori permette di riporre indumenti e accessori ottimizzando lo spazio disponibile. A seconda delle proprie esigenze e dello stile di arredamento, è possibile scegliere tra due proposte, rappresentate dalleoppure dalle classicheViene solitamente realizzata sfruttando un l'ampio spazio disponibile in una camera matrimoniale di grandi dimensioni oppure in una stanza dedicata,di solito attigua alla zona lavanderia e stireria. Gli innegabili vantaggi derivanti dal disporre di unaconsistono soprattutto nelle possibilità di ottimizzare la collocazione di indumenti e accessori, garantendo ordine e visibilità agli indumenti, che vengono riposti con estrema praticità. La disponibilità di spazio poi permette, molto spesso, di inserire anche unache può essere chiusa da ante scorrevoli o battenti. Di solito il materiale d'elezione per realizzare queste strutture è ilnaturale, laccato, laminato oppure trattato con vernici speciali, la cui scelta dipende dalle esigenze e dai gusti estetici personali.Come nelle strutture modulabili, anche negliè indispensabile scegliere correttamente gli accessori e i complementi, che contribuiscono a perfezionare l'impiego delle sue parti. Durante la progettazione di una cabina armadio, bisogna tenere conto del fatto che tutto è costantemente visibile dato che non ci sono ante richiudibili, per cui l'impiego dei contenitori assume un ruolo essenziale. Dato che lo spazio non rappresenta un problema poiché le dimensioni di una cabina armadio sono molto ampie, le soluzioni attuabili sono moltissime e consentono diindumenti, scarpe, borse e accessori di ogni genere, che sono comunque sempre visibili. Si può dire che la cabina armadio è una vera e propria stanza di piccole dimensioni dove tutto è sempre a portata di mano e, grazie alla presenza di pareti attrezzate, viene considerata un'ottima soluzione salva-spazio, in grado di adattarsi a qualsiasi stile di arredamento. Essenzialità, linearità e minimalismo sono le caratteristiche fondamentali di interni del genere, che creano nuovi modi per contenere e custodire oggetti di ogni tipo. Per valorizzare la disponibilità di spazio di una cabina armadio, di solito vengono privilegiati colori neutri o chiari e l'inserimento di vetro e specchi, che complessivamente rendono meno angusto l'ambiente. Come accennato, un ruolo fondamentale viene rivestito anche dall'illuminazione, che spesso utilizza faretti a led, possibilmente orientabili per poter assicurare una visibilità ottimale soprattutto per visualizzare il contenuto di ripiani, cassetti e contenitori.Come indica la sua denominazione,viene progettato per contenere capi d'abbigliamento e accessori, conservandoli in al meglio. Grazie alla grande varioetà di elementi modula, gli armadi possono essere allestiti con svariati elementi addizionali, comprendenti vani scarpe, portaoggetti, portacravatte, ganci per cinture e ripiani scorrevoli di varie dimensioni. Oltre alle tradizionali barre appendiabiti, con le quali si suddivide lo spazio in altezza, è fondamentale allestire le strutture modulari con un adeguato numero di cassetti, indispensabili da posizionare nella parte più bassa dell'armadio, per garantire un accesso rapido e agevole agli indumenti che possono essere piegati, come camicie, maglioni oppure biancheria. Le più attuali tendenze prevedono l'impiego del vetro per la parete a vista del cassetto, che consente di vedere tutto il contenuto. All'interno dei cassetti, possono essere presenti divisori che consentono di separare gli indumenti di piccole dimensioni, come biancheria, cinture, foulard, calze e guanti, mantenendo tutto in perfetto ordine.Famoso nel mondo per le sue realizzazioni di design moderno, in grado di abbinare concetti artigianali con le più moderne tecnologie produttive, il marchioviene considerato una vera e propria eccellenza italiana, anche nella produzione di armadi guardaroba. Rinnovando il concetto di modularità e di cabine armadio personalizzabili, l'aziendasi distingue per l'estrema cura dei particolari, per la sapiente organizzazione degli spazi interni e per la ricerca di materiali qualitativamente superiori. Secondo la mission dil'armadio guardaroba è un complemento d'arredo non soltanto da utilizzare, ma da vivere, e proprio per sperimentare questa suggestione è stato inaugurato il nuovo showroom del gruppo L2G, la cui sede si trova a Milano, in via Visconti di Modrone, 18, dove è possibile ammirare una vasta gamma di prodotti. Luca Guzzini e Gary Fontana nelle loro creazioni mescolano il valore intramontabile dell'artigianato italiano con l'interessante innovazione rappresentata dalla modularità all'interno degli armadi non componibili. L'armadio, considerato il custode indiscusso di emozioni e ricordi, viene quindi rivisitato in chiave moderna e contemporanea, senza trascurare l'artigianalità che incarna il più tradizionale spirito del made in Italy.