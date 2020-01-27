Arredamento: l'importanza di scegliere sedie e tavoli made in Italy per la casa
di Redazione
Il made in Italy è molto apprezzato e ricercato nel mondo e alla base del suo successo ci sono solitamente qualità e cura dei particolari. Gli esperti del settore confermano infatti che, nonostante la concorrenza accanita dei paesi in via di sviluppo, la produzione italiana nel comparto dell'arredamento non teme rivali. Il design e la produzione italiana di sedie e tavoli non sono da meno e rappresentano un vero e proprio fiore all'occhiello di un settore già di per sé eccezionale. Parliamo, infatti, di una vera e propria arte che non ha niente da invidiare a nessun competitor europeo. Dopo anni di crisi, il settore ha fatto registrare un'ottima ripresa nel 2017, grazie al riconoscimento della sua qualità, del pregio dei materiali e dell'accurata lavorazione dell'artigianato.
Sedie made in Italy, una scelta sempre vincenteArredare il proprio salotto o la propria cucina con sedie in legno prodotte in Italia, da artigiani che garantiscono standard elevati e qualità, è una scelta che si rivela sempre giusta, dato che porta molteplici vantaggi:
- L'attenzione ai particolari e alle rifiniture è sempre garantita;
- L'assemblaggio è messo a punto da mani esperte che sanno come gestire ogni minimo dettaglio;
- Le cuciture sono fatte con una meticolosa attenzione, in modo che il prodotto sia privo di sbavature;
- I design sono sempre innovativi, se richiesto dal cliente, e originali. Tengono in considerazione le tendenze del momento, ma anche la tradizione e il progresso tecnologico.
Tavoli prodotti in Italia, eleganza e qualitàBasta fermarsi ad osservare una serie di tavoli prodotti interamente dalla filiera 100% made in Italy per capire che si tratta di prodotti di ottima fattura. Il tavolo non rappresenta un semplice strumento casalingo ma un elemento fondamentale dell’arredamento che andrà ad arricchire il design della propria abitazione. Si può scegliere un tavolo interamente in legno, in metallo, in marmo o un tavolo che unisce questi diversi materiali in modo armonico. In ogni caso, infatti, si avrà la certezza che l'unione di queste componenti sarebbe a dir poco omogenea e ideale. I tavoli italiani seguono, così come nel caso delle sedie, l'andamento delle tendenze del momento, sposandosi alla perfezione con la tradizione italiana.
Produzione nel rispetto dell'ambienteLe sedie e i tavoli prodotti oggi dalle aziende italiane certificate garantiscono inoltre la produzione nel rispetto degli standard e delle risorse ambientali. Questo è un requisito fondamentale non soltanto per non inquinare ulteriormente il pianeta, ma anche per non portarsi in casa un oggetto che potrebbe rivelarsi dannoso. Il design sostenibile prevede, infatti, l'utilizzo di materiali che non siano nocivi per persone ed animali, fattore che non può essere sempre garantito nella produzione estera, soprattutto per prodotti che arrivano dai paesi in via di sviluppo. In conclusione, oggigiorno acquistare una sedia o un tavolo made in Italy significa affidarsi serenamente ad esperti che impreziosiranno la propria casa, garantendo affidabilità, comodità e soprattutto quella qualità unica che è sempre più ricercata nel mondo.
