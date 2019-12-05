Tutto il necessario per l’home office
di Redazione
Sempre più attività lavorative si possono svolgere in un ambiente informale: tuttavia, anche un home office deve essere realizzato con un occhio di riguardo nei confronti dei dettagli, per operare nel migliore dei modi.
Un home office all’insegna della sostenibilitàIn un’epoca in cui l’attenzione nei confronti dell’ambiente è elemento centrale in ogni aspetto della vita quotidiana, non si può evidentemente fare a meno di considerare la sostenibilità come una caratteristica fondamentale nella creazione di un home office, tenendo presente che l’ambiente lavorativo dovrà essere ecologico sin dalla scelta delle cartucce ricaricabili rigenerate fino all’acquisto dell’arredamento. Il materiale consumabile, per definizione, è quello che potrebbe creare maggiori problemi nella realizzazione di un ambiente di home office veramente sostenibile, tuttavia, lo stesso non è l’unico elemento critico: anche degli armadi o dei complementi di arredo in materiali poco ecologici, infatti, possono vanificare il vostro sforzo di creare un luogo lavorativo all’insegna dell’ecologia. Pensiamo, a questo proposito, alle sedute magari realizzate in maniera poco sostenibile, con rivestimenti poco sostenibili, o ancora, a tutta la piccola minuteria che non può mai mancare nei cassetti di una scrivania, senza trascurare nemmeno tutti quegli oggetti o materiali di uso quotidiano, come per esempio il nastro adesivo o gli erogatori di sapone lavamani. Ogni cosa che verrà usata all’interno del vostro home office, affinché lo stesso sia davvero ecologico, dovrà essere scelta esclusivamente tra ciò che di più sostenibile sia disponibile in commercio, avendo cura di escludere tutti quei prodotti che non sono certificati ad esempio FSC, come nel caso della carta di scarsa qualità.
Tutti i mobili indispensabili per un ufficio ben organizzatoPosta la conditio sine qua non della sostenibilità di ogni oggetto, materiale o complemento di arredo selezionato all’insegna del rispetto ambientale, concentriamoci ora su un altro aspetto rilevante, vale a dire, quello dell’organizzazione del vostro ambiente operativo, tenendo conto di ciò che non potrà assolutamente mancare perché il vostro home office sia un luogo in cui lavorare all’insegna del massimo confort. Per prima cosa, concentratevi attentamente su tutti quegli aspetti che riguardano la comodità dei piani di lavoro, i quali non devono essere né troppo alti né troppo bassi, soprattutto in rapporto alle sedute: queste ultime, del resto, devono sorreggere in modo naturale il vostro corpo, evitando che possiate assumere posture scorrette. Preoccupatevi, inoltre, di riservare la giusta quantità di spazio per la sistemazione di computer e periferiche informatiche di vario genere, eventualmente predisponendo dei tavoli accessori a supporto di attività quali la stampa o la digitalizzazione dei documenti, proprio perché le stesse non dovrebbero creare alcun incomodo sulle vostre postazioni operative, creando dell’evitabile confusione anche a causa dei fili. Non dimenticatevi inoltre di predisporre un comodo mobile per archiviare eventuali documenti cartacei o dove poter ricoverare tutto il materiale di consumo di cui non avete bisogno in ogni momento, in modo tale da ottimizzare lo spazio a disposizione e lavorare sempre in un home office ben ordinato.
La dotazione elettronica che non può mancare nell’home officeDopo aver dato uno sguardo all’arredo indispensabile per il vostro ufficio in casa, ora, non possiamo fare a meno di pensare per un istante anche a tutta quella che potrebbe essere la dotazione tecnologica imprescindibile per un home office operativo all’insegna della massima produttività, in particolar modo per quanto riguarda l’informatica. Oltre a predisporre una buona connessione Internet, con un sistema wi-fi ad hoc, dovreste pure scegliere una periferica di stampa in grado di interfacciarsi – senza fili – pure con i device di ultima generazione, aspetto questo essenziale per facilitare la stampa di documenti anche a partire dai dispositivi mobili, senza dover trasmettere i dati verso i computer fissi. Per i computer, invece, potreste valutare o l’acquisto di laptop, oppure, di desktop del tipo all-in-one, in maniera tale da ridurre l’ingombro delle macchine e, nello stesso tempo, affinché possiate contare su apparecchi comunque con una certa potenza di calcolo, solitamente superiore rispetto a quanto offerto dai device mobile.
