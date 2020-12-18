Le 4 migliori marche di caldaie a condensazione
di Redazione
18/12/2020
Cos’è una caldaia a condensazione? Quali sono i migliori modelli e le migliori marche che si trovano in commercio? Scopriamole insieme. Le aziende di caldaie a condensazione sono molte e in concorrenza tra loro per garantire al cliente il prodotto migliore, soprattutto per il rapporto qualità - prezzo. Per questo motivo i vari marchi continuano a studiare come ottimizzare i consumi e l’efficienza energetica. Gli studi effettuati sono volti a rendere i prodotti dei vari brand i migliori sul mercato in termini di potenzialità e di risparmio energetico. Quali sono le migliori case produttrici? Come migliori marchi indichiamo Vaillant, Ariston, Immergas, Baxi, Beretta e Bosch. Cos’è una caldaia a condensazione? Prima di vedere quali sono i migliori modelli di caldaie a condensazione disponibili in commercio, è il caso di capire cosa si intende per caldaia a condensazione. Quando si parla di impianti di riscaldamento a condensazione, facciamo riferimento ad un’evoluzione degli impianti a gas, che non sono più venduti per il fatto che non rispettano le norme ambientali in vigore oggi. Con la tipologia a condensazione aumentano i vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista energetico e ambientale. Utilizzando questa caldaia l’inquinamento è minore rispetto a quella a gas, in quanto recupera i fumi di scarico e ne sfrutta tutto il calore, compreso quello del vapore acqueo che si genera con la combustione. Riesce così ad avere un rendimento calorico superiore alle precedenti. Inoltre assicura maggiore risparmio sulle bollette energetiche. Vaillant: caldaie a condensazione affidabili e ad impatto estetico Vaillant si focalizza sull’impatto estetico e sui livelli di efficienza energetica migliori sul mercato. L’azienda ha sviluppato il sistema Elga grazie al quale la caldaia è in grado di regolare la combustione del gas autonomamente, in questo modo si ottimizzano i consumi e si migliora il rendimento energetico. Vaillant è uno dei marchi più noti e affidabili sul mercato internazionale, vanta 100 anni di storia nel settore del riscaldamento. Il brand è impegnato sul fronte ambientale: con il progetto “Green Evolution” pone l’attenzione su cambiamenti climatici, tecnologia e sostenibilità. Le caldaie a condensazione hanno impostazioni semplici e sono facili da utilizzare: l’installazione può avvenire all’interno o all’esterno dell’abitazione. La tipologia di classe energetica è A e A+. Tutti i sistemi creati con le soluzioni Vaillant funzionano con energie naturali ed è possibile regolare il termostato da remoto con il sistema wi-fi. Tra i tanti modelli Vaillant quello più acquistato e conosciuto è ecoTEC Plus, in quanto presenta diversi vantaggi e ottime caratteristiche, tra cui:
- Sistema di funzionamento regolato da un display, chiaro ed intuitivo
- Maggiore risparmio in termini di consumi
- Classe energetica 4
- Materiali robusti e duraturi
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Autoadattamento elettronico al gas d’alimentazione e alle variazioni di pressioni in ingresso
- Wi-fi integrato, sempre connesso all’ App Ariston NET per il controllo a distanza
- Controllo vocale per una maggiore efficienza e funzionalità
- Massima durabilità grazie allo scambiatore di calore XtraTech™ esclusivo Ariston.
- Basso consumo energetico
- Alte prestazioni idrauliche tra cui una maggiore resistenza alla corrosione grazie alla lega speciale
- Pratiche manopole e display retroilluminato permettono la gestione facilitata della caldaia
- Comodità e facilità di installazione.
Articolo Precedente
Come arredare una camera da letto matrimoniale in stile classico
Articolo Successivo
Come rimuovere il calcare dai rubinetti
Redazione