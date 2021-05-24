Come combattere il Coronavirus sanificando la propria casa
di Redazione
24/05/2021
Mantenere l’aria di casa pulita e salubre è una delle pratiche che danno più benefici alla vita di ciascuna persona. D’altronde, la propria abitazione è, senza dubbio, uno dei luoghi in cui si trascorre gran parte delle giornate e, perciò, respirare dell’aria fresca e pura non può che far bene all’organismo. Per di più, la pandemia che abbiamo vissuto e che tuttora stiamo vivendo obbliga le persone a dedicare maggiore attenzione alla sanificazione della casa. Gli studi su come il Coronavirus trovi terreno fertile in ambienti chiusi e senza ricircolo di aria pulita testimoniano la necessità di cercare delle soluzioni per evitare che il virus ristagni in casa. Vediamo, dunque, come poter rendere più salutare l’aria che si respira nell’abitazione grazie all’utilizzo dei sanificatori all’ozono.
Cosa sono i sanificatori all’ozonoI sanificatori all’ozono sono delle apparecchiature che consentono di eliminare batteri e virus dall’aria di casa, ma anche da molti altri luoghi come uffici e macchine. La loro efficacia è testata in laboratorio e da enti che ne assicurano la piena efficacia e qualità. Alcuni di questi, come i sanificatori Silverline, sono in grado di abbattere addirittura il 99% degli agenti patogeni. La forma dei sanificatori all’ozono può variare da rotonda a quadrata. Oltre a ciò, esistono delle tipologie che rimangono fisse nell’ambiente in cui devono agire, mentre altre sono portatili e possono essere trasportate in giro nell’abitazione, per sanificare diverse stanze. Inoltre, si rende necessario sottolineare che a seconda del modello scelto, si può rimanere o meno nell’ambiente sottoposto alla sanificazione.
Come funzionano i sanificatori all’ozonoDopo aver collegato il sanificatore alla spina della corrente e averlo attivato, il macchinario comincerà a sanificare l’aria. Tecnicamente, il macchinario aspira l’ossigeno che riempie l’ambiente e reimmette nella stanza l’ozono. È proprio questo gas ad assicurare l’eliminazione di batteri e virus, grazie alle sue molecole in grado di svolgere il ruolo di germicida naturale. Dopo che una prima emissione è stata eseguita, si verifica un nuovo scambio tra l’ozono che viene aspirato dal sanificatore e l’ossigeno che viene diffuso nell’aria. Grazie a questo processo, l’ambiente risulterà privo di batteri e virus senza dover fare nessun’altra azione.
Perché è fondamentale utilizzarliSe ragionassimo ora sull’importanza di possedere un sanificatore all’ozono nelle proprie abitazioni, la ragione principale del suo acquisto sarebbe il Coronavirus. E di certo, non ci sarebbe nulla di sbagliato. D’altronde, la loro azione nel combattere il virus è riconosciuta e sanificare l’aria consente di eliminare le particelle che contengono i germi e prevenire nuovi contagi. Tuttavia, una domanda che potrebbe sorgere è: ma una volta che il Covid-19 si sarà estinto, i sanificatori all’ozono saranno ancora utili? La risposta è: certo che sì! Innanzitutto, al mondo esistono diversi virus e microbi che potrebbero arrecare danni alla salute e che vanno assolutamente eliminati. Per coloro che si trovano ad abitare in case posizionate in zone dove lo smog è molto alto, il problema dell’aria inquinata respirata in casa non è da sottovalutare. Ecco che il sanificatore all’ozono può rivelarsi un ottimo alleato per tornare a respirare nell’abitazione un’aria priva di smog e sostanze nocive. Da ultimo, ma non per importanza, i sanificatori contrastano gli acari e i pollini, dei veri incubi per tutte le persone che soffrono di allergie.
ConclusioniAbbiamo visto cosa sono i sanificatori all’ozono e perchè sono così importanti per combattere il Coronavirus e per diversi altri motivi. Fino a pochi anni fa il loro utilizzo era appannaggio di fabbriche o luoghi in cui non è possibile provvedere al ricambio dell’aria. Purtroppo, oggi, a causa della pandemia, questi macchinari si sono resi quasi obbligatori per essere in sicurezza all’interno di una stanza e la loro diffusione è sempre più in crescita. Questo perché il Covid-19 potrebbe aver portato alla luce l’importanza di respirare un’aria sana e pulita.
Articolo Precedente
I vantaggi di un materasso memory foam
Articolo Successivo
Pro e contro dei robot aspirapolvere
Redazione