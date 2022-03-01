Come arredare la casa al mare
01/03/2022
Sono tantissime le persone che hanno una seconda casa in una località di mare. Quando si chiamano in causa queste abitazioni, si inquadrano dei contesti dove, anche se non ci si passa tanto tempo durante l’anno, c’è tantissimo cuore nella definizione dei dettagli degli interni. La cosa non deve sorprendere: dopotutto, parliamo di luoghi deputati al relax fisico e mentale. Se sei qui, significa che stai cercando consigli su come arredare casa e ti interessa in particolare rendere speciale quella che hai al mare. Perfetto! Nelle prossime righe di questo articolo, abbiamo selezionato per te alcune dritte.
I colori perfettiQuali sono i colori perfetti per arredare la casa al mare? Premettendo il fatto che il gusto personale deve rimanere sempre e comunque il punto di riferimento da cui partire ricordiamo che, in generale, ci sono diverse tinte da prendere in considerazione. Tra queste spiccano le sfumature dell’azzurro, ma anche il bianco. Da non dimenticare sono anche gli affascinanti toni di colore del legno grezzo.
Spazio ai materiali naturaliQuando si parla dei consigli per arredare al meglio la casa al mare, un doveroso cenno va dedicato al fatto di dare spazio ai materiali naturali. Oltre al già citato legno grezzo, è possibile chiamare in causa il vimini. Quest’ultimo, può essere scelto per contenitori di diverse dimensioni, anche molto grandi. Li si può posizionare nell’ambiente living e impiegare per tenere ordine ospitando cuscini che in un determinato momento non si utilizzano oppure, nelle versioni più piccole, sul lavandino del bagno. Per quanto riguarda i materiali naturali a cui dare spazio nella casa al mare, non si possono non citare i tessuti. Dal lino, scelta perfetta per le tende - si tratta di un tessuto leggero, grazie al quale è possibile massimizzare il fascino e i benefici della luce del sole - fino al cotone, le soluzioni davvero non mancano!
Open space salotto - cucina? Sì, grazie!La casa al mare deve essere un contesto all’insegna della praticità. Per ottenere questo risultato è possibile chiamare in causa diversi approcci. Uno di questi vede in primo piano la scelta dell’open space salotto - cucina. Soluzione che coniuga comodità e bellezza estetica, questo spazio dovrebbe essere arredato mettendo in primo piano il massimo dell’essenzialità. Spazio alle pareti bianche, a qualche decorazione blu alle pareti così da richiamare il tema marittimo e a una cucina a isola o a penisola. Quest’ultima può essere rivestita con colori anche diversi dal blu. Anzi, è consigliabile farlo: il rischio, in caso contrario, è quello di dare vita a un ambiente banale. Qualche alternativa alla cromia che, più di qualsiasi altra, richiama il mare? Un meraviglioso grigio chiaro, che può armonizzarsi alla perfezione con quello metallizzato degli elettrodomestici.
Quel tocco Shabby Chic che ha sempre il suo perchéIl bello di arredare una casa al mare risiede nella possibilità di lasciarsi andare alla creatività e alla spensieratezza, dando spazio, per esempio, a dettagli che richiamano lo stile Shabby Chic. Questo mood di arredamento, da anni popolarissimo, può essere esaltato scegliendo di posizionare, anche solo come mera decorazione senza metterla effettivamente in funzione, una lanterna bianca in legno sul tavolo.
Come scegliere i complementi d’arredoUna parentesi di grande rilevanza deve essere dedicata ai complementi d’arredo. Come già accennato, nella casa al mare deve essere messa in primo piano la praticità. Ecco perché è il caso, se possibile, di dare spazio a soluzioni multi funzione. Qualche esempio? Gli intramontabili pouf, che possono essere utilizzati per sedersi durante le serate di relax e, perché no, per iniziare la giornata all’insegna della meditazione. In commercio si possono trovare anche fantastici pouf trasformabili che, in pochi step, diventano letti per gli eventuali ospiti. Da non dimenticare sono anche quelli caratterizzati dalla presenza di tasche laterali utilizzabili come porta riviste.
