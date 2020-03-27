Costruzioni a secco: ecosostenibilità e vantaggi
27/03/2020
Viene sempre di più rivalutata la tecnica della costruzione a secco. È una tecnica molto antica che oggi sempre di più viene utilizzata per le sue caratteristiche molteplici legate sia alla tecnica in se stessa che alla possibilità di esprimersi in creatività. Ma c’è soprattutto un elemento che viene apprezzato di questa tecnica di costruzione ed è dato dalla sua ecosostenibilità. La casa, secondo la tecnica delle costruzioni a secco, viene concepita come un’entità biologica. Le costruzioni vengono realizzate sulla base di un’idea di guscio, uno interno e uno esterno. Tra queste due strutture vengono collocati tutti gli impianti. Ma in che cosa consiste nei dettagli la sostenibilità del sistema a secco? Vediamo di scoprirne di più anche da questo punto di vista.
L’ecosostenibilità del sistema a seccoLe costruzioni a secco vengono realizzate secondo criteri precisi di sostenibilità ambientale. Già a partire dai cantieri, che sono realizzati in modo da ottimizzare tutte le risorse e da evitare ogni tipo di spreco. Nelle fasi progettuali di solito vengono scelti opportuni materiali da costruzione, pensati per rispondere a delle caratteristiche di sostenibilità. I materiali vengono selezionati, scegliendo quelli di diversi produttori, proprio in base alle loro caratteristiche di minore impatto ambientale. Infatti di solito nel sistema a secco si scelgono dei materiali che poi possono essere smaltiti correttamente oppure riutilizzati secondo un’ottica di riciclo. Con il sistema a secco si realizzano degli edifici sostenibili, soprattutto perché le costruzioni a secco sono pensate per fornire delle importanti performance a livello energetico. Sia il cantiere sia gli edifici che vengono realizzati sono pensati appositamente in fase progettuale, per ottimizzare i consumi energetici.
I vantaggi del sistema di costruzione a seccoParlando di costruzioni a secco, non possiamo non riferirci in particolare a quelle stratificate che hanno un telaio strutturale portante in acciaio. Questo materiale è particolarmente importante e viene molto utilizzato, perché riesce a garantire leggerezza e versatilità. Ci sono tra l’altro moltissimi vantaggi nell’usare l’acciaio inserito all’interno del sistema costruttivo a secco. Uno di questi vantaggi è rappresentato sicuramente dall’ecosostenibilità di questo materiale. Infatti, alla fine del suo ciclo di vita, l’acciaio può essere riutilizzato perfettamente, quindi gli edifici realizzati con questo materiale sono in perfetto stile ecosostenibile. L’uso dell’acciaio consente anche di ottimizzare tutto il processo cantieristico, in modo da evitare anche lo spreco di risorse. Inoltre ci sono molti vantaggi legati anche alla velocità della realizzazione, perché in pochi giorni, utilizzando l’acciaio, si può completare velocemente la procedura di costruzione. Non bisogna dimenticare, inoltre, che proprio il sistema di costruzione a secco con telaio portante in acciaio può rappresentare la soluzione ideale soprattutto nei Paesi in cui abbiamo un rischio sismico particolarmente elevato. L’acciaio si propone come un materiale duttile, leggero e per questo è in grado di rispondere in maniera precisa, senza particolari contraccolpi, alle sollecitazioni sismiche. Con l’utilizzo dell’acciaio sono realizzate costruzioni che si caratterizzano per la leggerezza di un sistema intero. Le pareti, le contropareti e il controsoffitto che vengono ancorati alla struttura portante in acciaio, anche in presenza di sollecitazioni sismiche, si deformano, ma non crollano. Quindi questo garantisce una certa sicurezza per coloro che abitano negli edifici. La scelta dell’acciaio nel sistema costruttivo a secco si configura come un’opportunità importante, in grado di avere molte buone prospettive per il futuro, soprattutto per quegli investitori che vogliono provare a mettere a frutto dei sistemi innovativi di realizzazione degli edifici. Da tutto ciò che ti abbiamo descritto, puoi vedere benissimo come sono molti i vantaggi del sistema di costruzione a secco, che non trascura in tutto e per tutto la possibilità di realizzare edifici ecosostenibili e sempre più sicuri.
