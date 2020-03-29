Che cos'è un utensile multifunzione?
di Redazione
29/03/2020
COS'È UN UTENSILE MULTIFUNZIONE?Come già spiegato, un utensile multifunzione è un attrezzo costituito da un unico corpo-macchina, quest'ultimo contornato da svariati accessori che ne permettono l'utilizzo in diversi campi. Il primo della serie che in mente torna è il classico coltellino svizzero: chi è che non ne hai mai avuto uno? Ebbene, il principio da cui attingono i moderni attrezzi è identico: raggruppare in un unico utensile le funzioni di svariati simili allo scopo di semplificare i lavori. Grazie a un oggetto multiuso, ad esempio, è possibile tagliare e segare delle lastre lignee, o levigare maioliche non perfettamente conformi, che esse siano ubicate in sale comuni o in bagni.
GUIDA ALL'ACQUISTO PER L'ATTREZZO MULTIFUNZIONEPrima di esporre metodiche efficaci per l'acquisto di attrezzi multifunzione , è giusto sottolineare le tipologie principali disponibili sul mercato; esistono, pertanto, la specie di a filo e l'accostabile munita, però, di batteria. Il primo tipo citato consiste in un attrezzo per l'appunto provvisto di un filo gommato da cui trarre energia elettrica atta alla permanente accensione: sono molto leggeri e dall'autonomia limitata che, purtroppo, non hanno possibilità di funzionare se l'ambiente circostante non è munito di una presa corrente. La seconda tipologia prevede un utensile multifunzione piuttosto pesante e che, al contrario dell'utensile a filo, è in grado di sfruttare l'energia derivante da una batteria. Ovviamente, non possiede autonomia illimitata. Per quel che concerne l'acquisto, è doveroso riporre zelo sulla potenza (in W) accostata a ogni articolo in cui ci s'imbatterà. Un attrezzo che dispone di una potenza di motrice elevata, consente di effettuare un lavoro rapido, seppur incoerente con alcuni standard di controllo meticoloso inerenti alla precisione. Dunque, sembra opportuno scegliere un utensile che permetterebbe di variare i giri del motore e di ridurne, se ritenuto opportuno, la velocità di esecuzione. Una principale ragione d'acquisto, inoltre, è la comodità d'uso. Vi sono attrezzi che sono forniti di torcia, nel caso si prediligesse un lavoro con scarsa visibilità; altri, invece, posseggono la modalità irremovibile dell'avvio graduale, quale efficienza permette di moderare la potenza subito dopo l'avvio, così aumentando precisione e diminuendo rischi.
- indispensabile conoscere il prezzo d'un attrezzo: riconosciamo quanto sia fondamentale in termini d'acquisto. Va specificato che il costo di un attrezzo multiuso si basa sulla quantità e la qualità delle appendici di cui è dotato. Se cerchi un utensile multifunzione capace d'effettuare svariate opere, non lasciarti intimidire dal costo!
QUANDO È IDEALE USARE IL MULTIFUNZIONEL'utensile multifunzione assume un'utilità quasi imprescindibile nel momento in cui si è costretti a svolgere un lavoro sulla stessa piattaforma. Ad esempio, è d'azione comune lavorare sulle piastrelle; ecco, in questa precisa istanza, usufruendo di un attrezzo del genere si è in grado di: raschiare la superficie e levigarla, tranquillamente anche a secco. Risulta essenziale, quindi, affidarsi a uno strumento multitasking qualora fosse necessario sfruttare la propria manodopera sulla medesima superficie: ma non solo! Uno dei pregi rilevanti da accostare a simile oggettistica risiede nella possibilità di svolgere differenti lavori da un punto di vista essenzialmente generale. -Si ha il bisogno di segare tubi in plastica? Utensile multifunzione! -Il giorno dopo si sente il bisogno di rimuovere malte per piastrelle? Idem! Come puoi vedere, un macchina del genere salverebbe le cuoia a ogni uomo.
LE MIGLIORI MARCHE DEGLI ATTREZZI MULTIFUNZIONELe firme che andremo a elencarti rappresentano l'elite della produzione di attrezzi multifunzione. Pertanto, ognuna di queste aziende smercia oggettistica rasente alla “tripla A”, grado massimo attribuibile alla qualità di utensili e annessi articoli. Elenco delle marche da valutare per ricorrere all'acquisto di merce dal valore indiscutibile: Bosch, Makita, Einhell. La guida che abbiamo pensato di fornirti si applica alla perfezione con la scelta del tuo prossimo attrezzo. Come avrai senz'altro inteso, un simile utensile è indispensabile. Auspichiamo di aver ampliato i tuoi orizzonti e d'essere risultati utili al fine ultimo del giusto acquisto. Buon lavoro!
Redazione
