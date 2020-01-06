Nel regno delle asciugatrici Casa Beko è tra le prescelte a corte
Casa BekoIl marchio Beko è nato nella metà del secolo scorso in Turchia, con la produzione di televisori ed elettrodomestici. Intorno al 1990 Beko si è fatta conoscere in oltre cento paesi nel mondo e anche in Italia, al punto che l'azienda di Istanbul, dal 2012 al 2016, ha sponsorizzato il campionato maschile di pallacanestro. Beko produce piccoli e grandi elettrodomestici, molti dei quali è possibile trovarli nelle nostre case.
Asciugatrici BekoLe asciugatrici Beko sono presenti nel mercato italiano da circa quattordici anni. L'azienda produce 19 modelli di asciugatrici: in questa guida sono presentati due tra i principali modelli.
Asciugatrici Beko di classe A+++
-Asciugatrice Beko DRZ835BIL'asciugatrice Beko DRZ835BI funziona con un sistema di asciugatura ibrido: l'asciugatura per condensazione si combina con la pompa di calore. Le caratteristiche principali di questo elettrodomestico sono: Rapid Dry, il motore Pro Smart Inverter, il programma Woolmark Care, il sensore Eco Gentle, l'Aqua Wave e il programma silenzioso. Rapid Dry è una caratteristica che offre l'asciugatura degli indumenti e della biancheria in tempi molto contenuti. Lo speciale motore Pro Smart Inventer è frutto della ricerca tecnologica e consente all'asciugatrice di svolgere le sue funzioni risparmiando energia. Il programma Woolmark Care garantisce la massima cura verso i capi in lana, senza infeltrirli o stringerli. Il sistema Eco Gentle consiste nel trattare con delicatezza qualsiasi capo, anche il più delicato, durante la fase di asciugatura. Aqua Wave è un sistema esclusivo di casa Beko che coniuga i programmi e le funzioni presenti dell'asciugatrice con l'ergonomia del cestello e con l'oblò inclinato. L'asciugatrice ha 16 diversi programmi che permettono un'ampia personalizzazione dell'asciugatura di ogni indumento. Da segnalare il programma silenzioso che permette l'utilizzo dell'asciugatrice anche durante le ore di riposo poiché non produce rumori fastidiosi.
Asciugatrici Beco di classe A++
-Asciugatrice Beco DRX822WLa Beko DRX822W è un'asciugatrice il cui funzionamento è a pompa di calore. Si presenta con le caratteristiche di Opti Sense, Eco Gentle e Aqua Wave. Opti Sense è il sistema di asciugatura funzionante tramite la presenza di un sensore che permette a indumenti e tessuti di asciugarsi in maniera efficace. Il sistema Eco Gentle le consente, invece, di prendersi cura di qualsiasi capo, senza aggredirne i colori. Aqua Wave si riferisce al sistema di asciugatura che presenta alcune pale, all'interno del cestello, i cui delicati movimenti trattano i capi delicatamente. Sono presenti 15 diversi programmi che permettono a qualsiasi tessuto di essere trattato in maniera personalizzata. I 65 decibel di rumore durante il funzionamento la collocano in una posizione leggermente superiore rispetto gli standard della concorrenza. Da segnalare alcune caratteristiche peculiari dell'asciugatrice Beko DRX822W: il cestello illuminato e il design. La prima permette di controllare tutto il carico all'interno dell'elettrodomestico, la seconda è una peculiarità che denota eleganza. Questa asciugatrice è consigliata perché è affidabile e garantisce un buon uso nel tempo, permette di controllare i consumi energetici e si prende cura della nostra biancheria.
