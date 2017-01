Buone nuove per chi ha intenzione di ristrutturare casa. Se spesso ci si pensa mille volte prima di prendere questa decisione per paura dei costi che tendono sempre a lievitare (si sa che sorgono spesso spese impreviste per esempio impianti elettrici non a norma, travi che devono essere sostituite o muffe nocive da eliminare), da oggi potete stare più tranquilli e vivere questa esperienza con il cuore più leggero.

Perché? L' Agenzia delle Entrate ha previsto tantissimi sgravi fiscali per permettere agli italiani di avere case più nuove e a norma. Elettrodomestici innovativi in grado di rispettare l'ambiente. Continuate a leggere per saperne di più.

Translate to en



>>Continua a leggere "Ristrutturare casa conviene? Nel 2016 sì"