Arredare casa con divani moderni è sempre più di moda

Ogni anno porta con sé nuove mode
e tendenze
che rispolverano stili del passato e colori vivi o si concentrano su design innovativi e colori più sobri. I divani seguono in pieno le tendenze dell’arredamento e anzi rappresentano uno dei pezzi più importanti del design di una casa e, nello specifico, del salotto.
Il 2019 suggerisce una tendenza generale verso il sobrio e funzionale
. Addio dunque ai colori pastello e le forme classiche per lasciare campo a tinte più intense e forti per dare un tocco di dinamicità agli ambienti
e rompere la monotonia dell’arredo moderno. La domanda è indirizzata verso prodotti versatili e funzionali
che integrino comfort
di ogni genere per concedere il massimo relax
. Gli arredamenti moderni sono caratterizzati dall’essenzialità delle forme e divani rispettano in pieno questa regola. Spesso geometrici e dalle forme ben delineate puntano ad integrarsi nell’arredo con colori neutri e poco appariscenti, stoffe pregiate o tessuti particolari sono i rivestimenti preferiti e più ricercati.
Altro aspetto da considerare è la sempre maggiore richiesta di prodotti artigianali con finiture e materiali di qualità
e che si prestano ad un certo grado di personalizzazione. Questa tipologia di divani è sempre più apprezzata e può essere acquistata anche a prezzi competitivi e contenuti grazie all’assenza di intermediari che ne condizionino il prezzo finale e numerosi altri vantaggi che prenderemo in esame in questo articolo.
Nella categoria relativa ai divani moderni del sito Vamadivani.it
è possibile vedere i numerosi prodotti in catalogo che permettono di farsi un’idea sui modelli, i materiali ed i colori più in voga per quest’anno. VAMA Divani unisce l’esperienza e la qualità del lavoro artigianale, al design moderno e alla funzionalità. Alle linee “minimal” del moderno VAMA Divani ha saputo dare un tocco di classe e raffinatezza
sintomo di una accurata ricerca di forme, tessuti e praticità. L’azienda è anche una delle poche che offre una completa personalizzazione del prodotto al cliente il quale ha la possibilità di realizzare il proprio divano partendo da un disegno o da un’idea concettuale propria.
Per quanto riguarda colore ed originalità
, come abbiamo già detto, bisogna mettere da parte le scelte stilistiche degli anni passati per approdare a soluzioni che diano un’immagine sobria, ad esempio con il grigio, il nero ed il bianco, oppure che spezzino i colori della stanza e si avvicinino ad accostamenti con il blu elettrico, il rosso acceso, il giallo limone ed il verde scuro. Molti, sulla scia delle mode che arrivano da oltreoceano, ricercano materiali e colori che si abbinino con carta da parati e tonalità delle pareti seguendone perfettamente sfumature e linee. Anche la rigidità delle forme del moderno può essere messa in discussioni con forme stravaganti o con linee classiche attraverso una rivisitazione in chiave moderna.
Per quanto riguarda le rifiniture il grande protagonista è il tessuto
accompagnato da altri filati pregiati e di alta qualità
. Il carattere morbido del tessuto è in linea sia con il classico che con il moderno; le soluzioni lavabili o sfoderabili sono sempre le più ricercate così come i nuovi materiali che resistono all’usura e al lento degrado che l’utilizzo può provocare.
Tra le tendenze più ricercate c’è sicuramente quella del poter abbinare vari moduli e varie soluzioni per comporre un salotto con divani originali e non sempre posizionati in modo canonico. Questa necessità nasce dall’esigenza di riadattare continuamente il proprio arredo e lo spazio a disposizione in funzione dell’esigenza del momento.