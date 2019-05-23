I fattori più importanti da considerare per scegliere un immobile di prestigio
di Redazione
23/05/2019
Quando un cliente è alla ricerca di un immobile di prestigio, indipendentemente dai motivi che lo spingono a farlo, è bene che valuti sempre alcuni fattori importanti ai fini di scegliere la casa di lusso più adatta alle proprie esigenze. I motivi per acquistare un immobile di prestigio sono vari: può essere l’acquisto di una prima casa in cui viverci o di una seconda casa oppure una soluzione per creare il proprio ufficio professionale. Scopriamo quali sono questi importanti fattori da tenere sempre in considerazione nello scegliere un immobile di prestigio.
Come scegliere tra tante case di lussoQuando si parla di un immobile di prestigio si pensa ad un immobile altamente lussuoso. Il lusso, però, non deve essere l’unico criterio che guidano nella scelta di un immobile di prestigio, e tanto meno il suo costo. Bisogna valutare anche dei fattori pratici che possono rivestire un’importanza molto grande nella scelta. Eccone alcuni esempi:
- Non sempre il lusso ed il design possono risultare funzionali: è estremamente importante l’estetica e l’immagine della casa ma, soprattutto se si tratta del luogo in cui vivere, bisogna ricercare anche tutti quei comfort volti a migliorare la qualità della vita e non a renderla più complessa.
- È importante scegliere dove si vuol vivere: una casa di lusso in centro a Milano o in una Capitale Europea oppure una villa lussuosa in campagna in periferia? Anche nella scelta degli immobili di prestigio è necessario valutare la zona dove sorge la casa. La prima offre sicuramente una vista spettacolare ma sarà un ambiente poco silenzioso e con poca privacy, la seconda offrirà quiete e tranquillità. Inoltre, durante questa scelta è da valutare anche la presenza o meno di servizi: vivere nel centro di una metropoli spesso offre molti servizi, vivere in periferia ne offre sicuramente meno.
- Da valutare bene le dimensioni: generalmente, gli immobili di prestigio vantano di un’importante metratura. A volte questa grandezza, però, può essere davvero esagerata e si trasforma in molto spazio inutilizzato, da tenere comunque pulito e sotto controllo.
- Da tener conto sono gli optional costosi: spesso sono presenti negli immobili di prestigio piscine, campi da tennis, parchi, scuderie. Bisogna valutare se sono optional che possono essere utilizzati, mantenuti e soprattutto curati anche da terze persone.
- Attenzione alle case di lusso molto antiche: una casa estremamente antica spesso porta con sé il peso economico della tradizione. Ma potrebbe anche portare con sé altri pesi, come ad esempio difetti o problemi che derivano proprio dalla sua antica età. In questo caso, è bene tenere in considerazione possibili lavori di ristrutturazione.
Rivolgersi sempre ad un agente immobiliare esperto del settoreÈ veramente molto importante, soprattutto se si tratta di acquistare un immobile di prestigio, rivolgersi ad un agente immobiliare esperto del settore. Questo perché, una persona professionale e competente che conosce già il settore delle case di lusso potrà essere sicuramente da guida nella scelta e nella valutazione degli immobili.
