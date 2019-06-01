Il servizio di deposito a Firenze: che cos'è e come funziona
di Redazione
01/06/2019
Hai bisogno di tenere i tuoi mobili in un posto sicuro in attesa che la nuova casa dove devi trasferirti sia pronta? Oppure devi partire per lavoro e devi tenere le tue cose custodite in un posto sicuro per un certo periodo di tempo? Il servizio di deposito, offerto da molte ditte come quella di Giglio traslochi a Firenze, fa proprio al caso tuo ed è la soluzione ideale per venire incontro a tutte le tue esigenze. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.
Come funziona il servizio di depositoIl servizio di deposito è un servizio che consiste nel mettere a disposizione del cliente un deposito custodito per gli oggetti personali, mobili e molto altro, per un periodo di tempo stabilito dal cliente stesso in base alle personali necessità. Generalmente, le ditte di traslochi esperte del settore dispongono, infatti, di un magazzino costruito apposta per custodire mobili e altri oggetti che il cliente intende conservare per un futuro utilizzo. Il magazzino di Giglio Traslochi, ad esempio, comprende oltre 200 container rifiniti in modo adeguato a custodire singolarmente i mobili e per garantirne sicurezza e pulizia. Il deposito è organizzato in maniera tale da venire incontro a tutte le più svariate esigenze del cliente, dando la possibilità di lasciare in mani sicure mobili domestici, da ufficio, attrezzature, oggetti personali, documenti cartacei e merci di vario tipo. Ogni oggetto viene riposto in spazi personalizzati (container, box o scaffalature) adatti ad accogliere in ogni tipo di merce. Nel servizio di deposito vengono forniti, inoltre, tutti i materiali da imballaggio e tutto viene posizionato nel migliore dei modi. Alla riconsegna è anche possibile ionizzare tessuti d’arredamento, divani e materassi.
Un servizio di deposito sicuro e ben organizzatoOltre ad essere ben organizzato, il servizio di deposito è sicuro al 100%. I magazzini che ospitano la merce e gli oggetti dei clienti, infatti, dispongono di un sistema di sicurezza antiintrusione sofisticato, dotato di allarme sonoro e visivo. Quest’allarme è collegato ai servizi di sorveglianza privata, che permette di intervenire, in caso di bisogno, nel minor tempo possibile. Inoltre, i locali vengono costantemente monitorati e controllati da vigilanza interna. Le aziende che offrono il servizio di deposito offrono sempre una garanzia standard sugli oggetti di valore che può essere personalizzata su richiesta del cliente. Inoltre, viene sempre consegnata una lista, dettagliata e in duplice copia, dei beni che vengono messi a deposito. Per alleggerire le operazioni al cliente, le aziende che forniscono il servizio di deposito si occupano su richiesta anche di smontare, imballare, trasportare, rimontare e sistemare i mobili, tutto con estrema cura ed attenzione.
Servizio di deposito Firenze: a chi rivolgersiSono molte le ditte con sede a Firenze che forniscono il servizio di deposito. Tra le più esperte e professionali, troviamo la ditta Giglio Traslochi Firenze che opera da tempo nel settore ed è specializzata nel fornire soluzioni adeguate ad ogni situazione. Quest’azienda si distingue per la professionalità e la qualità del servizio erogato ed offre soluzioni chiavi in mano che comprendono tutto quanto occorre per effettuare rapidamente il trasloco, con relativo deposito, senza creare problemi al cliente. Inoltre, l’azienda si avvale di personale altamente qualificato e competente, capace di dare soluzioni pratiche e risolutive in qualsiasi situazione.
