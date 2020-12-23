Interior design: tutto quello che (forse) non sai
di Redazione
23/12/2020
Cos'è l'interior design?Quando si parla di interior design ci si riferisce alla progettazione degli ambienti fino nel minimo dettaglio. Grazie ad uno studio attento, un bravo interior designer è in grado di sfruttare come si deve ogni minimo spazio presente all’interno di una struttura (sia essa una casa, un appartamento, un ufficio o altro). L’obiettivo è trasformare quel luogo rendendolo il più confortevole possibile ed adatto alle esigenze di chi lo vive, attraverso la creazione di ambienti nuovi e flessibili, lavorando di conseguenza sullo stile, sui colori, sui materiali, sulla tipologia e disposizione degli arredi.
Di cosa si occupa un interior designer?
- Progetta gli spazi
- Disegna gli arredi
- Studia uno stile personalizzato
- Crea un rendering
- Controlla e supervisiona il cantiere
Corso interior designA questo proposito, Made in Italy School mette a disposizione un corso interior design online in live streaming per chiunque abbia voglia di lavorare in questo ambito. Il corso offre ai partecipanti tutti gli strumenti e le tecniche indispensabili per lavorare in uno studio di architettura di interni, con un percorso formativo di circa sette mesi e la possibilità di fare pratica presso i migliori professionisti del settore. Si tratta di un corso di alto valore che consente agli allievi di entrare a far parte di uno studio di architettura, sia in Italia che all’estero, dopo 600 ore di pratica.
Articolo Precedente
Come installare i distanziatori per piastrelle
Articolo Successivo
Le tipologie di tapparelle più utilizzate
Redazione