Vivere in un mondo smart, a partire dalla propria abitazione Rinfrescare gli ambienti, con un occhio agli sprechi
di Redazione
22/05/2021
Con l’arrivo della bella stagione, soprattutto nelle grandi città, i principali parametri del microclima delle abitazioni, ossia temperatura, umidità, ventilazione, sono soggetti ad alterazioni, anche per periodi di tempo prolungati, in grado di provocare sensazione di malessere o effetti dannosi sulla salute delle persone, specialmente le più fragili. Non solo anziani e bambini piccoli, ma anche persone affette da patologie gravi e donne in gravidanza possono essere dunque soggetti a disturbi fisici. Se i locali dell’abitazione sono poco areati e tetti e solai non sono ben isolati, la temperatura dentro casa può superare addirittura quella esterna. Per migliorare il clima delle abitazioni e prevenire i rischi per la salute, è dunque importante seguire alcune misure, indicate dal Ministero della Salute, semplici ma importanti da mettere in pratica durante le giornate più calde dell’estate. Tra le prime misure da applicare, molto importanti sono: la schermatura di finestre e vetrate esposte a sud e sud ovest con tende e/o oscuranti esterni regolabili (es. persiane, veneziane), il potenziamento della ventilazione naturale aprendo le finestre durante le ore meno calde della giornata (es. durante la notte) consentendo il rinnovo dell’aria interna con aria esterna più fresca e l’uso di impianti di aria condizionata che possono agevolare il miglioramento delle condizioni di benessere e sicurezza negli ambienti dove si vive. I nuovi impianti di aria condizionata, in particolare, permettono di rinfrescare le case nelle giornate più calde e soprattutto possono essere utilizzati per ridurre il livello di umidità. Per scegliere un climatizzatore che si adatti alle esigenze tecniche e di costo di ogni famiglia, è buona norma valutare le diverse offerte di mercato. E.ON, uno dei maggiori operatori energetici in Italia, offre la consulenza necessaria ad individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità, facendosi carico di tutte le fasi che interessano l’installazione di un nuovo condizionatore smart. E.ON ClimaSmart, per esempio, permette la fruizione di pacchetti chiavi in mano, che includono il sopralluogo e l’installazione di climatizzatori a basso impatto ambientale (in Classe A++ e A+++), garanzia completa sui prodotti e, in caso di guasto, centri di assistenza tecnica diffusi sul territorio.
Articolo Precedente
Pro e contro dei robot aspirapolvere
Articolo Successivo
Come scegliere l’abbigliamento da lavoro
Redazione